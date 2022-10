PHOTO CHRISTOPHER LEE, THE NEW YORK TIMES

La décision de la Réserve fédérale d’écraser l’inflation chez elle en augmentant les taux d’intérêt inflige une douleur profonde dans d’autres pays — en faisant grimper les prix, en gonflant le montant des paiements de la dette et en augmentant le risque d’une profonde récession.

Patricia Cohen The New York Times

Ces hausses de taux d’intérêt font grimper la valeur du dollar — la monnaie de référence pour la plupart des échanges et des transactions dans le monde – et provoquent des turbulences économiques dans les pays riches et pauvres. Au Royaume-Uni et sur une grande partie du continent européen, l’accélération du dollar contribue à alimenter une inflation galopante.

La semaine dernière, la livre sterling a atteint son niveau le plus bas par rapport au dollar, les investisseurs s’opposant à une réduction des impôts et à un plan de dépenses du gouvernement. Et la Chine, qui contrôle étroitement sa monnaie, a fixé le yuan, également connu sous le nom de renminbi, à son plus bas niveau en deux ans tout en prenant des mesures pour gérer son déclin.

Au Nigeria et en Somalie, où le risque de famine est déjà présent, le dollar fort fait grimper le prix des importations de nourriture, de carburant et de médicaments. Le dollar fort rapproche les pays endettés que sont l’Argentine, l’Égypte et le Kenya du défaut de paiement et menace de décourager les investissements étrangers dans les marchés émergents comme l’Inde et la Corée du Sud.

« Pour le reste du monde, c’est une situation sans issue », a déclaré Eswar Prasad, professeur d’économie à Cornell et auteur de plusieurs ouvrages sur les devises.

Dans le même temps, a-t-il ajouté, la Fed n’a d’autre choix que d’agir de manière agressive pour contrôler l’inflation.

« Tout retard dans l’action pourrait potentiellement aggraver les choses », a déclaré M. Prasad.

Les décisions politiques prises à Washington ont souvent de larges répercussions. Les États-Unis sont une superpuissance qui possède la plus grande économie du monde et d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Mais leur influence est démesurée lorsqu’il s’agit de la finance et du commerce mondiaux.

Le dollar est la monnaie de réserve mondiale, celle que les multinationales et les institutions financières, où qu’elles se trouvent, utilisent le plus souvent pour fixer le prix des marchandises et régler leurs comptes. Le prix de l’énergie et des denrées alimentaires est généralement fixé en dollars lorsqu’ils sont achetés et vendus sur le marché mondial. Il en va de même pour une grande partie de la dette des pays en développement.

Selon une étude du Fonds monétaire international, près de 40 % des transactions mondiales sont effectuées en dollars, que les États-Unis soient impliqués ou non.

Ces derniers jours, la valeur du dollar par rapport à d’autres grandes monnaies comme le yen japonais a atteint un niveau record depuis des décennies. L’euro, utilisé par 19 pays en Europe, a atteint la parité avec le dollar en juin pour la première fois depuis 2002. Le dollar frappe également d’autres monnaies, notamment le réal brésilien, le won sud-coréen et le dinar tunisien.

L’une des raisons en est la série de crises qui ont secoué le monde, notamment la pandémie de coronavirus, l’étranglement des chaînes d’approvisionnement, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et la série de catastrophes climatiques qui ont mis en péril l’approvisionnement alimentaire et énergétique de la planète. Dans un monde anxieux, le dollar a traditionnellement été un symbole de stabilité et de sécurité. Plus la situation se dégrade, plus les gens achètent des dollars. De plus, les perspectives économiques aux États-Unis, aussi nuageuses soient-elles, restent meilleures que dans la plupart des autres régions.

La hausse des taux d’intérêt rend le dollar d’autant plus attrayant pour les investisseurs qu’elle leur garantit un meilleur rendement. Cela signifie qu’ils investissent moins dans les marchés émergents, ce qui accentue les tensions sur ces économies.

Des baisses de prix malgré l’inflation

La succession inhabituelle d’évènements, qui a conduit à un affaiblissement de la demande mondiale, aggrave encore la situation des pays qui, autrement, auraient pu profiter de la dévaluation de leur monnaie pour exporter davantage leurs propres produits, devenus moins chers.

Une monnaie fragile peut parfois servir de « mécanisme tampon », amenant les pays à importer moins et à exporter davantage, a expliqué M. Prasad. Mais aujourd’hui, beaucoup « ne voient pas les avantages d’une croissance plus forte ».

Pourtant, ils doivent payer davantage pour les importations essentielles comme le pétrole, le blé ou les produits pharmaceutiques, ainsi que pour les factures de prêts dues à des milliards de dollars de dettes.

Il y a un an, 100 $ US de pétrole ou un paiement de 100 $ US de dette coûtaient 1572 livres égyptiennes, 117 655 wons coréens et 41 244 nairas nigérians.

Supposons qu’il n’y ait pas eu de hausse des prix ou d’inflation. Aujourd’hui, en raison de la hausse du dollar, ce même paiement de 100 $ coûte 1950 livres égyptiennes, 143 158 wons et 43 650 nairas.

Les acheteurs américains, quant à eux, font une bonne affaire. L’année dernière, une boîte de thé de 12 livres en provenance du Royaume-Uni coûtait 16,44 $ US, et aujourd’hui elle coûte 13,03 $ US. Une boîte de chocolats belges de 50 euros est passée de 58,50 $ US à 48,32 $ US. Les importations moins chères contribuent à contenir l’inflation aux États-Unis.

Je ne me souviens pas de la dernière fois où l’on a dit qu’un dollar fort était un moyen pour les États-Unis d’exporter de l’inflation, en éliminant une partie de leur propre inflation, mais en en ajoutant une autre dans le monde entier. Jason Furman, professeur d’économie à Harvard, qui a été conseiller économique principal dans l’administration Obama

Ce sont les plus vulnérables qui subissent le plus gros revers. Les pays pauvres n’ont souvent d’autre choix que de rembourser leurs prêts en dollars, quel que soit le taux de change en vigueur au moment où ils ont emprunté l’argent. C’est la montée en flèche des taux d’intérêt américains qui a déclenché la crise catastrophique de la dette en Amérique latine dans les années 1980.

Une nouvelle étude sur l’impact d’un dollar fort sur les pays émergents a révélé qu’il ralentit le progrès économique dans tous les domaines.

« Vous pouvez constater les effets négatifs très prononcés d’un dollar fort », a déclaré Maurice Obstfeld, professeur d’économie à l’Université de Californie à Berkeley et auteur de l’étude.

Cet article a été initialement publié dans The New York Times.