États-Unis

L’ouragan Ian va perturber l’activité économique

(New York) Maisons soufflées ou sous l’eau, infrastructures endommagées, entreprises et exploitations agricoles à l’arrêt : l’ouragan Ian va peser sur la croissance américaine, coûter des dizaines de milliards de dollars aux assureurs en Floride et laisser en difficulté de nombreux propriétaires non assurés.