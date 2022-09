Le nombre de postes vacants pour la période de trois mois a augmenté de 4,7 %, ou 45 000 postes, par rapport au premier trimestre, et de 42,3 %, ou 296 500 postes, par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière.

(Ottawa) Les employeurs canadiens cherchaient activement à pourvoir 997 000 postes vacants au deuxième trimestre, le nombre trimestriel le plus élevé jamais enregistré, a indiqué mardi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Le nombre de postes vacants pour la période de trois mois a augmenté de 4,7 %, ou 45 000 postes, par rapport au premier trimestre, et de 42,3 %, ou 296 500 postes, par rapport au deuxième trimestre de l’année dernière.

Le taux de postes vacants, soit le nombre de postes vacants exprimé en proportion de la demande de main-d’œuvre totale, était de 5,7 %, ce qui constituait également un record.

Le secteur des soins de santé et de l’assistance sociale comptait 136 100 postes vacants au deuxième trimestre, comparativement à 135 300 au premier trimestre. Il s’agissait d’une hausse de 28,8 %, ou 30 500 postes, sur une base annuelle.

Parallèlement, le nombre de postes vacants dans le secteur des services d’hébergement et de restauration a augmenté de 12,7 %, ou 16 800 postes, d’un trimestre à l’autre pour atteindre 149 600 postes au deuxième trimestre.

Il y avait aussi un nombre record d’emplois vacants dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques, soit 74 600 postes, ce qui représentait une hausse de 7,9 % par rapport au premier trimestre.

Le nombre de postes vacants a augmenté dans six provinces du premier au deuxième trimestre, sur une base désaisonnalisée. Les plus fortes augmentations ont été observées en Ontario (6,6 %), en Nouvelle-Écosse (6,0 %), en Colombie-Britannique (5,6 %) et au Manitoba (5,2 %).

Le nombre de postes vacants a diminué de 6,1 % au Nouveau-Brunswick.

Au Québec, le nombre de postes vacants a progressé de 2,4 % pour s’établir à 248 100 au deuxième trimestre.

On comptait en moyenne 1,1 chômeur pour chaque poste vacant au pays au deuxième trimestre, a précisé Statistique Canada, comparativement à 1,3 au premier trimestre et à 2,3 au deuxième trimestre de 2021.