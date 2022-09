Cryptomonnaie

L’ethereum promet d’être vert

Pour la deuxième plus importante cryptomonnaie au monde, l’ethereum, le temps de la « Fusion » avec un grand F est arrivé. Dans la nuit de mercredi à jeudi, on prévoit un changement radical de la gestion des transactions qui ferait baisser sa consommation électrique gargantuesque de 99,5 %. Quatre questions pour comprendre cette innovation, « le plus importante pour les cryptomonnaies des dernières années », selon un expert.