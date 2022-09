Les pays du G7 souhaitent rapidement mettre en application un plafonnement du prix du pétrole russe. Et ils veulent rallier le plus de pays pour ainsi affaiblir les revenus de la Russie, en guerre depuis plus de six mois contre l’Ukraine. Une idée inefficace, selon un expert.

Le G7 a déclaré, vendredi que « le plafonnement des prix est spécifiquement conçu pour réduire les revenus de la Russie et sa capacité à financer sa guerre d’agression, tout en limitant l’impact de la guerre de la Russie sur le monde », en particulier les « pays à faibles revenus ».

Est-ce possible comme accord ?

« Tout comme l’OPEP [Organisation des pays exportateurs de pétrole] est un cartel pour limiter la production de pétrole et faire monter les prix, il est possible d’organiser un “cartel d’acheteurs” de pétrole pour tenter d’imposer un prix au pétrole russe, explique Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire en énergie de HEC Montréal. C’est tout à fait possible de faire un tel accord… mais la difficulté est de le faire respecter. »

C’est d’autant plus difficile que le pétrole russe se vend déjà à un prix plus bas que le prix du marché, à cause du boycottage occidental. Le pétrole russe s’écoule en Chine et en Inde, qui se tournent vers cette source parce qu’elles peuvent l’acheter moins cher. Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire de gestion en énergie de HEC Montréal

Est-ce que le prix plafond pourrait-être encore moins cher ?

« Peut-être… et alors tout le monde voudra acheter le pétrole russe pour bénéficier du bas prix ! répond Pierre-Olivier Pineau. Ce serait un peu paradoxal. Les Russes indiquent qu’ils vont refuser de vendre aux pays qui participent à ce prix plafond. Si ce sont les mêmes pays qui boycottent déjà le pétrole russe, toute cette stratégie n’aura aucun effet. Les pays imposant le prix plafond n’achètent déjà pas de pétrole russe, et les Russes n’en vendraient pas si le prix plafond était imposé. Ça ne changera donc rien ! »

Est-ce que la Chine et l’Inde pourraient se joindre au groupe, comme cela est souhaité ?

« Si suffisamment de [nouveaux] pays, comme la Chine et l’Inde, participent à l’accord, alors ça aura des impacts sur la Russie, dit Pierre-Olivier Pineau. Les revenus pourraient baisser fortement. L’appât des bas prix pourrait intéresser la Chine et l’Inde… mais au prix d’une rupture des relations diplomatiques avec la Russie. C’est improbable que cela survienne.

« À long terme, si un prix plafond entrait en vigueur pour le pétrole russe, la production russe déclinerait, puisqu’elle serait moins rentable. Le prix des autres pétroles augmenterait, puisque l’offre mondiale amputée de la production russe ferait face à une demande similaire. L’exclusion du pétrole russe, qui a déjà fait monter les prix, jumelée à un déclin de la production russe ferait encore plus monter les prix du pétrole.

« C’est donc une approche très boiteuse, d’un point de vue théorique, pour régler un problème. C’est sans compter qu’en pratique, ce serait difficile à mettre en place, et tout le monde se ruerait vers le pétrole russe “pas cher”, au point d’être prêt à payer pour avoir le droit d’en acheter à ce prix plafond. Et un marché secondaire du “droit d’acheter” le pétrole russe le rendrait aussi cher que les autres. »

Quelle serait une meilleure solution ?

« Ce qui est déplorable dans toutes ces discussions sur le pétrole, c’est qu’on ne parle pas de la meilleure manière de réduire le prix du pétrole : faire diminuer la consommation mondiale, se désole Pierre-Olivier Pineau. Si un grand effort collectif d’efficacité énergétique, de covoiturage, de transport en commun, de télétravail se mettait en place, non seulement la demande chuterait, mais les prix aussi. Plusieurs questions environnementales seraient résolues. Malheureusement, nous ne semblons pas prêts à changer nos habitudes confortables pour défendre des principes démocratiques et de paix ou pour résoudre des questions environnementales. »