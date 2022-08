Statistique Canada précise que tant les industries productrices de services que les industries productrices de biens ont enregistré une hausse en juin, de 0,2 % et de 0,1 % respectivement, et que 14 des 20 secteurs d’activité ont affiché une croissance.

Le PIB avance de 0,1 % en juin et de 0,8 % au 2 e trimestre

(Ottawa) Le produit intérieur brut (PIB) réel a affiché une légère hausse de 0,1 % en juin au Canada, après avoir été essentiellement inchangé en mai.

La Presse Canadienne

Statistique Canada précise que tant les industries productrices de services que les industries productrices de biens ont enregistré une hausse en juin, de 0,2 % et de 0,1 % respectivement, et que 14 des 20 secteurs d’activité ont affiché une croissance.

Comme le nombre de visiteurs de l’étranger a augmenté en juin, le secteur des services d’hébergement et de restauration a progressé de 0,8 %. Les services de restauration et les débit de boissons ont augmenté de 0,4 % en juin, mais le rythme de la croissance dans ce sous-secteur a ralenti après avoir enregistré une forte reprise qui a fait suite à la vague Omicron de COVID-19.

Le secteur du transport et de l’entreposage a affiché une légère hausse de 0,1 % en juin. Statistique Canada a toutefois observé que le transport aérien a augmenté de 5,6 %.

Quant au secteur des arts, des spectacles et des loisirs a progressé de 1,8 % en juin, en hausse pour un cinquième mois consécutif.

Les services immobiliers affichent un recul, sous l’effet du ralentissement de l’activité de revente de maisons à la suite des hausses des taux d’intérêt. Le secteur de la construction a affiché un repli de 0,4 % en juin, en baisse pour un troisième mois consécutif.

D’autre part, Statistique Canada a relevé que le PIB réel a augmenté de 0,8 % au deuxième trimestre, principalement en raison de la hausse des investissements des entreprises en stocks ; des ouvrages non résidentiels, machines et matériel ainsi que des dépenses des ménages en services et en biens semi-durables. C’était la quatrième augmentation trimestrielle consécutive du PIB réel.

Les dépenses des ménages en biens semi-durables se sont accrues de 5,6 % au deuxième trimestre, grâce surtout à l’augmentation des voyages et au fait qu’un grand nombre de personnes étaient de retour au bureau après la levée de mesures de confinement.