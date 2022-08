Malgré un léger recul du nombre d’emplois, le taux de chômage au Canada s’est maintenu à 4,9 % en juillet, ce qui correspond au creux historique enregistré en juin.

Martin Vallières La Presse

Au Québec, après avoir reculé pendant deux des trois mois précédents, l’emploi est demeuré stable en juillet. Le taux de chômage (4,1 %) a continué d’osciller autour d’un creux record. Dans la région métropolitaine de Montréal, aussi, l’emploi a peu varié en juillet et le taux de chômage s’est maintenu à 4,7 %.

En Ontario, l’emploi a reculé de 27 000 en juillet et le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,3 %.

Dans tout le Canada, le taux de chômage a peu varié dans tous les principaux groupes d’âge démographiques.

Chez les personnes âgées de 25 à 54 ans, le taux de chômage s’est établi à 4,0 %, et il a peu varié par rapport à juin tant chez les hommes (4,0 %) que chez les femmes (4,1 %).

Le taux de chômage a aussi peu varié en juillet chez les personnes âgées de 55 ans et plus (4,7 %) et chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans (9,2 %).

Quant à l’évolution du salaire horaire moyen des employés, elle a augmenté de 5,2 % ou de 1,55 $ sur 12 mois pour atteindre 31,14 $ en juillet. Cette augmentation annualisée correspond au rythme de la croissance des salaires qui avait été observée en juin.