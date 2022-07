Hausse des taux, le mot d’ordre des banques centrales

(Paris) La BCE a rejoint cette semaine la course au relèvement des taux dans laquelle beaucoup d’autres banques centrales dans le monde sont déjà engagées, avec une hausse de 0,5 point, inédite depuis 11 ans et plus forte que prévu. Pourquoi ce mouvement quasi généralisé ?