L'écart grandissant entre la hausse des salaires hebdomadaires et le taux d’inflation suggère une accélération marquée de la perte de pouvoir d’achat en biens et services de consommation parmi les travailleurs salariés au Canada.

La hausse des salaires des travailleurs au Canada était encore au ralenti en début d’été alors que l’inflation bat son plein dans l’économie, indiquent des données publiées jeudi matin par Statistique Canada.

Martin Vallières La Presse

« Alors que l’inflation augmentait de 7,7 % en mai, la rémunération hebdomadaire moyenne était en hausse de 2,5 % sur un an, ce qui représente un taux de croissance plus faible que celui enregistré en avril (+3,2 %) et en mars (+4,2 %) », indique l’agence fédérale dans son bulletin Le Quotidien.

En d’autres mots, cet écart grandissant entre la hausse des salaires hebdomadaires et le taux d’inflation suggère une accélération marquée de la perte de pouvoir d’achat en biens et services de consommation parmi les travailleurs salariés au Canada.

Selon le relevé de Statistique Canada, la « rémunération hebdomadaire moyenne » des travailleurs canadiens en mai atteignait 1 159 $, en hausse de 2,5 % sur un an.

Il s’agissait d’une hausse des salaires moyens inférieure des deux tiers au taux d’inflation de 7,7 % mesuré en mai.

Cet écart était toutefois moins important au Québec, où la hausse de la rémunération hebdomadaire était encore à 3,6 % en mai, à un montant moyen de 1 108 $. Il s’agissait tout de même d’une hausse inférieure de moitié au taux d’inflation mesuré en mai.

En comparaison, chez les voisins ontariens, la perte de pouvoir d’achat des travailleurs s’accentuait en début d’été.

La hausse de la rémunération hebdomadaire moyenne en Ontario a ralenti à seulement 2,1 % en mai. Cette hausse annualisée était alors réduite au quart seulement du taux d’inflation mesuré en mai.