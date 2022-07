États-Unis

« Les ventes au détail augmentent, mais c’est surtout un mirage de l’inflation »

(Washington) Les consommateurs américains ont largement ouvert leur porte-monnaie en juin, les ventes au détail ayant augmenté plus qu’attendu, mais cette progression est surtout due à la forte inflation et pourrait encourager la banque centrale américaine à agir plus vigoureusement encore.