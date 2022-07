(Ottawa) Les ventes en gros ont augmenté de 1,6 % en mai pour atteindre 81,1 milliards, stimulées par la hausse des ventes dans le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac, et de celui des machines, du matériel et des fournitures, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence affirme qu’il s’agit de la huitième augmentation au cours des 10 derniers mois, les ventes ayant augmenté dans cinq des sept sous-secteurs du commerce de gros qu’elle suit.

Le sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac a ouvert la voie à la hausse puisqu’il a gagné 7,8 % pour s’établir à 14,7 milliards en mai, stimulé par un gain de 8,7 % de l’industrie alimentaire.

Les ventes du sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures ont augmenté de 3,2 % pour atteindre 17,0 milliards, grâce à une hausse de 17,2 % des ventes de machines et de matériel pour l’agriculture, la pelouse et le jardin et à une hausse de 6,5 % pour l’industrie du matériel et des fournitures informatiques et de communication.

Par ailleurs, les ventes de matériaux et de fournitures de construction ont chuté de 4,3 % pour s’établir à 13,2 milliards, les ventes de bois d’œuvre, de menuiserie, de quincaillerie et d’autres fournitures de construction ayant chuté de 8,2 %.

Les ventes globales en dollars constants ont augmenté de 1,1 % en mai.