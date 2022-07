(Washington) Le marché de l’emploi aux États-Unis a créé la surprise vendredi avec des créations d’emplois bien plus nombreuses que prévu au mois de juin, selon les données du département du Travail.

Agence France-Presse

En juin, 372 000 emplois ont été créés. C’est bien plus que les 250 000 qui avaient été projetés par les analystes et à peine moins que les 384 000 comptabilisés en mai après une révision en légère baisse.

« Des gains notables » ont été enregistrés dans le secteur des services professionnels, des loisirs et l’hôtellerie ainsi que dans les soins de santé, a détaillé le ministère.

Le taux de chômage est, lui, resté stable à 3,6 % pour le quatrième mois d’affilée.

Au total, 5,9 millions de personnes étaient au chômage en juin, un nombre pour ainsi dire inchangé, note également le ministère.

Le taux de chômage comme le nombre de chômeurs sont ainsi proches de leur niveau de février 2020, soit juste avant la propagation de la pandémie de COVID-19 (3,5 % et 5,7 millions, respectivement) qui avait provoqué un choc sans précédent sur le marché de l’emploi américain.

En revanche, le taux de participation à l’emploi (62,2 %) est resté le mois dernier inférieur à son niveau prépandémique (63,4 %).

Par ailleurs, la rémunération horaire moyenne a augmenté de 0,3 %, comme le mois précédent. Au cours des 12 derniers mois, les gains horaires moyens ont grimpé de 5,1 %, un niveau élevé mais insuffisant pour compenser le niveau de l’inflation (+8,6 % en mai).

Depuis le printemps 2021, les employeurs, confrontés à des pénuries de main-d’œuvre et des démissions massives chaque mois (encore 4,3 millions en mai), sont hésitants à licencier et offrent au contraire des conditions salariales améliorées pour fidéliser leurs employés et faire de nouveaux recrutements.

Les économistes s’attendent à un ralentissement de l’emploi au second semestre.

Ces dernières semaines, de grandes entreprises des secteurs de la technologie ont annoncé des licenciements, dont Netflix ou ont signalé qu’elles renonçaient à leurs plans d’embauche.

Mais pour l’heure, les offres d’emplois demeurent globalement à un niveau record (11,3 millions en mai), selon les données publiées cette semaine par le bureau des statistiques.