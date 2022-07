(Ottawa) L’excédent commercial du Canada a atteint 5,3 milliards en mai, soit son plus haut niveau depuis août 2008, soutenu par la hausse des prix de l’énergie et une baisse des importations, a indiqué jeudi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Ce résultat se compare à un surplus révisé de 2,2 milliards pour le mois d’avril, a précisé l’agence fédérale.

Selon l’économiste Andrew Grantham, de la Banque CIBC, cette amélioration de l’excédent commercial pourrait représenter un sommet, étant donné que les prix de l’énergie ont chuté par rapport à leur niveau de mai et que les importations rebondiront probablement avec la réouverture en Chine.

« Cependant, une partie de la vigueur des exportations non énergétiques, comme la potasse, le cuivre et d’autres métaux/minéraux, pourrait persister si les entreprises canadiennes sont en mesure d’augmenter leur production et de compenser certains des trous laissés dans la chaîne d’approvisionnement mondiale par les sanctions imposées à la Russie après son invasion de l’Ukraine », a écrit M. Grantham dans un rapport.

Selon Statistique Canada, les exportations ont augmenté de 4,1 % en mai pour atteindre 68,4 milliards, 8 des 11 secteurs suivis par l’agence ayant enregistré une croissance.

Les exportations de produits énergétiques ont avancé de 5,7 %, celles de pétrole brut et de bitume ayant augmenté de 9,2 %, stimulées par des prix plus élevés, et celles d’aéronefs et d’autres matériel et pièces de transport ayant progressé de 34,2 %.

Les exportations de minerais et de minéraux non métalliques ont grimpé de 17,2 %, alimentées par les exportations de potasse, qui ont bondi de 34,9 %, notamment en raison d’une forte augmentation des exportations vers le Brésil.

Pendant ce temps, les importations ont chuté de 0,7 % en mai pour s’établir à 63,1 milliards.

Les importations de biens de consommation ont chuté de 4,7 % au cours du mois, tandis que celles d’aéronefs et d’autres matériel et pièces de transport ont chuté de 22,7 % par rapport à avril.

Les volumes d’exportation pour mai ont augmenté de 1,7 %, tandis que les volumes d’importation ont diminué de 1,4 % par rapport à avril.

À l’échelle régionale, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis a atteint un niveau record de 14,0 milliards en mai, contre 12,9 milliards en avril. Les exportations vers le plus grand partenaire commercial du pays ont augmenté de 2,4 %, et les importations, de 0,3 %.

Le déficit du commerce de marchandises du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est chiffré à 8,6 milliards, en baisse par rapport à 10,7 milliards en avril.

Dans un rapport distinct, Statistique Canada a indiqué que le déficit du commerce des services du pays avait été de 1,1 milliard en mai, contre 1,3 milliard en avril. Dans l’ensemble, les exportations de services ont augmenté de 1,7 % pour atteindre 12,4 milliards, tandis que les importations de services ont augmenté de 0,5 % pour atteindre 13,5 milliards.

Selon Statistique Canada, en regroupant le commerce des biens et des services, l’excédent commercial du Canada avec le monde était de 4,2 milliards en mai, contre 900 millions en avril.