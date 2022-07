(Ottawa) La dette hypothécaire résidentielle des Canadiens a augmenté de 9 % l’an dernier par rapport à l’année précédente, enregistrant son rythme de croissance le plus rapide depuis 2008, a indiqué mercredi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

La Presse Canadienne

Dans son dernier rapport sur les tendances hypothécaires, l’agence a indiqué que la croissance avait été alimentée par les nouveaux prêts hypothécaires non assurés pour l’achat et le refinancement de propriétés, qui ont enregistré des hausses « substantielles ».

Les banques ont enregistré une augmentation de 43 % des nouveaux prêts hypothécaires et une augmentation de 22 % des refinancements par rapport à 2020, ce qui a entraîné une progression de 400 milliards de prêts hypothécaires résidentiels dans leurs bilans, tandis que les coopératives de crédit ont ajouté 54 milliards à leurs portefeuilles.

La SCHL affirme que les prêts hypothécaires à taux variable ont été de plus en plus favorisés l’an dernier, à mesure que les escomptes par rapport aux taux d’intérêt fixes augmentaient. Les prêts à taux variables représentaient 53 % des nouveaux emprunts hypothécaires au second semestre, contre 34 % au premier semestre.

La Banque du Canada a toutefois averti que ceux qui avaient récemment contracté des prêts hypothécaires à taux variable, en particulier ceux qui ont étiré au maximum leur situation financière pour acheter une maison sur le marché en ébullition, pourraient voir des augmentations importantes de leurs paiements mensuels au moment du renouvellement.

La SCHL affirme que le dynamisme du marché de l’habitation l’an dernier a contribué à faire baisser les prêts hypothécaires en souffrance, qui ont diminué pour tous les types de prêteurs.