L'inflation à la hausse fait mal au portefeuille. Voici des articles, des chroniques et une vidéo pour mieux comprendre ce qu'il en retourne.

Vers une hausse du taux directeur de la Banque du Canada de 75 points

Les attentes d’inflation des consommateurs et des entreprises ont augmenté au cours du dernier trimestre, marqué par la hausse du coût des aliments et du carburant. Dans les circonstances, il est plus que probable que la Banque du Canada relève son taux directeur de 75 points de base le 13 juillet, avancent les économistes de RBC et de BMO.