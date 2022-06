Crise climatique

Gare au risque d’« inflation verte »

Les coûts engendrés par les évènements climatiques et la transition écoénergétique viendront peser tout autant sur l’économie et les marchés financiers que l’inflation. Un phénomène nommé inflation verte (greenflation en anglais) sur lequel s’attarde le plus récent rapport spécial de la Direction des études économiques du Mouvement Desjardins. Résumé des principaux constats.