Chrystia Freeland, ministre des Finances, a tenté de rassurer les Canadiens qui sont de plus en plus inquiets de la hausse du coût de la vie tandis que la pandémie de COVID-19 n’est pas encore tout à fait terminée.

(Ottawa) Le Canada saura affronter la nouvelle tempête qui secoue l’économie mondiale et qui est alimentée par l’inflation en misant sur l’immigration, la construction de nouveaux logements, un taux de chômage historiquement bas, une plus grande discipline budgétaire et une aide financière aux moins nantis, soutient la ministre des Finances Chrystia Freeland.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Et la Banque du Canada jouera le rôle crucial de freiner l’inflation en utilisant les outils à sa disposition et en conservant toute son indépendance, a-t-elle soutenu.

Dans un discours devant l’Empire Club de Toronto, jeudi, la ministre Freeland a tenté de rassurer les Canadiens qui sont de plus en plus inquiets de la hausse du coût de la vie tandis la pandémie de COVID-19 n’est pas encore tout à fait terminée.

L’inflation a atteint 6,8 % au Canada en avril, un sommet depuis 1991. Aux États-Unis, elle s’est élevée à 8,6 %, menant la Fed américaine à relever le taux d’intérêt de trois quarts de point de pourcentage mercredi. La Banque du Canada pourrait lui emboîter le pas en juillet, renforçant les craintes d’une récession et provoquant de fortes chutes sur les marchés boursiers.

D’emblée, Mme Freeland a affirmé que le Canada se trouve dans une meilleure position pour braver cette autre période de turbulences économiques, aggravées par la guerre que mène la Russie en Ukraine et des mesures de confinement strictes en Chine.

« Aucun pays ne peut à lui seul résoudre ces problèmes mondiaux. Mais ce que nous pouvons faire, c’est aider les Canadiennes et les Canadiens à surmonter cette nouvelle tempête, tout comme nous l’avons fait au cours des deux dernières années », a dit la ministre.

Elle a souligné que le gouvernement Trudeau a adopté plusieurs mesures totalisant 8,9 milliards de dollars qui ont été annoncées dans les deux derniers budgets. Ces mesures, qui sont graduellement mises en œuvre afin d’offrir un répit aux Canadiens, incluent :

La bonification de l’Allocation canadienne pour les travailleurs qui accorde 1,7 milliard de dollars en nouveaux appuis aux travailleurs. Concrètement, cela permettra de mettre jusqu’à 2400 $ dans les poches des familles à faible revenu à partir de cette année.

Une hausse de 10 % de la Sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Cela se traduira par un versement pouvant atteindre 815 $ de plus à plus de 3 millions de personnes âgées cette année.

Un paiement de 500 $ qui sera versé cette année à près de 1 million de locataires canadiens qui ont de la difficulté à payer leur loyer.

Une réduction des frais de garde de 50 % en moyenne d’ici la fin de cette année grâce aux ententes sur les services de garde qui ont été conclues avec l’ensemble des provinces.

Et des soins dentaires qui seront offerts pour les Canadiens dont le revenu est inférieur à 90 000 $, en commençant par des milliers d’enfants de moins de 12 ans.

La ministre Freeland a aussi rappelé que d’autres programmes de soutien tels que l’Allocation canadienne pour enfants, le crédit pour TPS, le Régime de pensions du Canada, la Sécurité de la vieillesse et le Supplément de revenu garanti seront indexés sur l’inflation. Quant au salaire minimum fédéral, qui a été majoré à 15 $ l’heure, il sera également indexé sur l’inflation.

« Nous avons traversé deux années de turbulences remarquables. Notre défi consiste maintenant à mener les choses à bon port. Il n’est pas garanti que tout se déroule en douceur. Mais, heureusement pour nous, aucun pays dans le monde n’est mieux placé que le Canada pour accomplir cette tâche », a soutenu Mme Freeland.

Selon la ministre, l’immigration demeure un outil essentiel pour soutenir la croissance de l’économie canadienne. Elle a rappelé que de nombreuses entreprises ont de la difficulté à pourvoir les centaines de milliers de postes vacants que l’on compte au pays, faute de travailleurs.

Le Parti conservateur s’est montré peu impressionné par le discours de la ministre Freeland. « La soi-disant solution des libéraux à la crise inflationniste qui dévaste les Canadiens ne fera qu’empirer les choses. […] Les Canadiens sont aux prises avec une crise du coût de la vie causée par l’approche bancale des libéraux de Trudeau, qui consiste à imposer et à dépenser », a affirmé le député Gérard Deltell dans un communiqué.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, s’est montré tout aussi critique. « Les Canadiennes et Canadiens craignent de ne pas pouvoir nourrir leurs enfants ou garder leur maison. Et aujourd’hui, nous voyons clairement qu’ils sont délaissés par ce gouvernement. »