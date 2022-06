Les ménages qui ont acheté une maison au cours de la dernière année sont ceux qui souffriront le plus de la hausse des taux d’intérêt et d’une correction des prix sur le marché immobilier, estime la Banque du Canada.

Hélène Baril La Presse

L’endettement des ménages est la principale vulnérabilité de l’économie canadienne, souligne la banque centrale dans son Rapport sur le système financier publié jeudi. « Ce n’est pas nouveau, on en parle souvent, mais ces vulnérabilités ont été aggravées par la pandémie », a expliqué le gouverneur Tiff Macklem en conférence de presse depuis Ottawa.

Ceux qui viennent d’accéder à la propriété sont encore plus à risque, selon la banque centrale, si l’économie ralentit et que le chômage augmente. Ils ont payé en moyenne 50 % de plus pour leur maison qu’avant la pandémie et contracté des prêts importants, le plus souvent à taux variable et sur une période d’amortissement plus longue.

« Bon nombre ont contracté de plus gros prêts hypothécaires par rapport à leur revenu, dans un contexte de cherté du logement », souligne la banque centrale. Même si le recours à d’autres formes de crédit que le crédit hypothécaire est en baisse, « globalement, les ménages ont alourdi leur passif, l’accroissement de la dette hypothécaire faisant plus que compenser la diminution de la dette à la consommation ».

En fait, la proportion de ménages lourdement endettés est actuellement plus grande qu’avant la pandémie, selon la Banque du Canada, et atteint un niveau record.

Alors que les taux d’intérêt ont entrepris une remontée, les ménages les plus endettés devront réduire leurs dépenses pour honorer leur dette hypothécaire et sont particulièrement à risque en cas de perte de revenus « surtout si elle s’ajoute à une baisse du prix du logement », souligne le rapport.

Risque de récession

L’édition 2022 du Rapport sur le système financier recense d’autres vulnérabilités de l’économie canadienne qui font augmenter les risques de récession. « La probabilité de croissance négative au premier trimestre de 2024 est pratiquement deux fois plus importante étant donné le contexte actuel de vulnérabilités », estime la banque centrale.

Les risques de cyberattaque, qui figurent parmi les autres vulnérabilités de l’économie canadienne, ont augmenté avec l’invasion russe de l’Ukraine, selon la banque. « La fréquence et la sophistication accrues des cyberattaques commanditées par des États augmentent le risque qu’une attaque réussie contre le Canada perturbe substantiellement le système financier du pays ».

Le risque climatique fait partie des vulnérabilités identifiées par la Banque du Canada, comme les cryptomonnaies dont la popularité pose un risque accru pour le système financier. Les cryptoactifs « sont de plus de plus en plus intégrés dans le système financier traditionnel, ce qui fait augmenter le risque que des chocs sur les marchés de ces produits se répercutent dans l’ensemble du système », estiment les autorités monétaires.