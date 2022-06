Statistique Canada rapporte que les importations en provenance du principal partenaire d’affaires du Canada, les États-Unis, ont crû de 4,4 % en avril et que les exportations ont augmenté de 2,1 %.

(Ottawa) La croissance des importations et des exportations de marchandises du Canada a ralenti en avril, selon Statistique Canada, qui fait état d’un excédent commercial de marchandises avec le monde qui s’est rétréci pour passer de 2,3 milliards en mars à 1,5 milliard en avril.

La Presse Canadienne

Les importations avaient bondi de 5,1 % en février et de 7,8 % en mars, mais leur hausse a été plus modeste en avril, de 1,9 %. La valeur des importations s’est située à 62,8 milliards.

Statistique Canada a observé que ce sont les biens de consommation qui ont contribué le plus à l’augmentation enregistrée en avril. Les vêtements, les chaussures et les accessoires ont affiché la plus forte hausse, de 24,2 %.

Quant aux exportations totales, elles ont augmenté de 0,6 % en avril pour atteindre 64,3 milliards, ce qui a représenté une quatrième hausse mensuelle consécutive. Les exportations de poissons et de fruits de mer préparés et emballés ont bondi de 52,4 %, surtout à cause de la forte hausse du prix du crabe.

Les exportations de véhicules automobiles et de leurs pièces ont crû de 3,9 % en avril à 7,1 milliards ; c’était le plus haut niveau depuis octobre 2020.

Statistique Canada rapporte que les importations en provenance du principal partenaire d’affaires du Canada, les États-Unis, ont crû de 4,4 % en avril et que les exportations ont augmenté de 2,1 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est rétréci pour passer d’un sommet inégalé de 12,2 milliards en mars à 11,6 milliards en avril.