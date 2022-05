L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,8 % en rythme annuel en avril, en hausse par rapport à la croissance de 6,7 % enregistrée en mars, a dévoilé Statistique Canada mercredi matin. Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l’IPC a augmenté de 0,7 % en avril.

André Dubuc La Presse

Selon l'organisme fédéral, l'augmentation d'une année à l'autre observée en avril est principalement attribuable aux prix des aliments et du logement. La hausse des prix de l'essence a été plus faible en avril qu'en mars.

Sans l'essence, l'IPC continue d’augmenter : de 5,8 % d'une année à l'autre en avril, comparativement à 5,5 % en mars. Il s'agit de l'augmentation la plus prononcée de l’IPC sans essence depuis son introduction en 1999.

Mince consolation, l'IPC a décéléré en avril en rythme mensuel par rapport au moins dernier. L’IPC a augmenté de 0,6 % en avril, après avoir enregistré une hausse de 1,4 % en mars.

Le pouvoir d’achat diminue

L'invasion de l'Ukraine par la Russie à la fin du mois de février a continué d'influencer les prix de l'énergie, des produits de base et, des aliments, souligne Statistique Canada. Le marché du travail avec le chômage au plus bas exerce une pression à la hausse sur les salaires. «En avril, le salaire horaire moyen des employés s'est accru de 3,3 % d'une année à l'autre, ce qui signifie que, en moyenne, la croissance des prix a dépassé celle des salaires et que le pouvoir d'achat des Canadiens a diminué.»

Les prix montent de 10 % au supermarché

Les consommateurs paient plus cher à la caisse. Les Canadiens ont payé 9,7 % de plus en avril pour les aliments achetés en magasin comparativement à l'année passée. Et l'inflation est généralisée. L'augmentation, qui dépasse les 5 % pour un cinquième mois consécutif, est la plus marquée depuis septembre 1981.

Des exemples : fruits frais (+10,0 %), légumes frais (+8,2 %) et la viande (+10,1 %), le pain (+12,2 %), les pâtes alimentaires (+19,6 %), le riz (+7,4 %) et les produits céréaliers (+13,9 %), le café (+13,7 %).

Et les loyers

«Les prix du loyer ont augmenté en avril (+4,5 %) comparativement au même mois en 2021. La hausse des prix dans les provinces les plus peuplées du Canada, soit l'Ontario (+5,3 %), le Québec (+4,3 %) et la Colombie-Britannique (+6,4 %), est en partie à l'origine de l'augmentation des prix du loyer», rapporte StatCan.