Travailleurs étrangers temporaires

Les droits seront mieux protégés au Québec

(Québec) Aux prises avec une importante pénurie de main-d’œuvre, le Québec va miser de plus en plus sur la contribution des travailleurs étrangers temporaires pour combler ses besoins, et ce, toute l’année durant, et dans tous les secteurs d’activité.