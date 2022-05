(Ottawa) Le taux de chômage a reculé à un nouveau creux record en avril, alors même que la cadence de la création d’emplois ralentissait, suggérant un resserrement du marché du travail.

Craig Wong La Presse Canadienne

Statistique Canada a indiqué vendredi que le taux de chômage avait diminué à 5,2 % en avril, pendant que l’économie a créé 15 300 emplois.

Il s’agit d’une légère baisse par rapport au précédent taux de chômage record de mars, qui s’était établi à 5,3 % alors que 72 500 emplois avaient été créés.

« Tous ces indicateurs que nous examinons racontent la même histoire, et c’est l’histoire d’un bassin de main-d’œuvre en diminution et d’un marché du travail en surchauffe », a observé Tu Nguyen, économiste au cabinet d’expertise comptable et de conseil RSM Canada.

Mme Nguyen s’appuie notamment sur le taux de chômage record de 4,3 % pour les travailleurs d’âge moyen, âgés de 25 à 54 ans, et le plus faible taux d’emploi à temps partiel involontaire jamais enregistré, soit 15,7 %, pour expliquer la tension observée sur le marché du travail.

Statistique Canada a également indiqué que le taux de chômage ajusté — qui comprend les personnes qui voulaient un emploi, mais n’en cherchaient pas — s’était établi à 7,2 % en avril, ce qui était inférieur à son niveau d’avant la pandémie, qui était de 7,4 %.

L’économiste en chef de la Banque de Montréal, Douglas Porter, a noté que le gain modéré de l’emploi signalait des conditions beaucoup plus normales, mais aussi une situation dans laquelle l’offre de nouveaux travailleurs pourrait commencer à être la principale contrainte à la croissance.

« La Banque du Canada ne verra là rien pour la dissuader de s’écarter de sa trajectoire de resserrement, pas avec une inflation globale s’approchant de 7 % », a-t-il écrit dans une note aux clients.

L’inflation a atteint 6,7 % en mars et la Banque du Canada a déjà indiqué qu’elle s’attendait à une inflation moyenne de près de 6,0 % au cours de la première moitié de l’année. La banque centrale a indiqué que de nouvelles hausses de taux d’intérêt auraient lieu dans les mois à venir.

« La seule nouvelle ici qui pourrait ultimement aider à limiter les hausses de la banque est le calme soutenu du côté des salaires », a affirmé M. Porter.

Le salaire horaire moyen a augmenté de 3,3 % d’une année à l’autre en avril, comparativement à un gain annuel de 3,4 % en mars.

Statistique Canada a noté que la proportion de ceux qui gagnaient moins de 20 $ de l’heure en avril représentait 25,9 % de tous les employés, contre 35,5 % en avril 2019. Pendant ce temps, les employés gagnant 40 $ ou plus de l’heure représentaient 24,5 % des employés, contre 18,0 % trois ans plus tôt.

Le taux de chômage en avril est tombé à son plus bas niveau depuis au moins 1976, soit jusqu’aux données comparables existantes les plus lointaines. Le nombre d’emplois dans les services professionnels, scientifiques et techniques a augmenté de 15 000 en avril et celui de la catégorie des administrations publiques a grimpé de 17 000.

Le nombre de personnes travaillant dans le commerce de détail a diminué de 22 000 en avril et celui du secteur de la construction a retraité de 21 000.

Cependant, les effets de la pandémie ont continué de se faire sentir dans l’économie, le nombre total d’heures travaillées en avril ayant diminué de 1,9 % par rapport à mars, en partie à cause des absences au travail liées à la maladie. Des conditions de blizzard au Manitoba ont également eu une incidence sur les heures travaillées dans cette province.

Un marché tendu pour tout l’été

Pour l’avenir, Mme Nguyen a indiqué s’attendre à ce que le marché du travail reste tendu tout au long de l’été, car la demande des entreprises et des consommateurs reste forte et les travailleurs ne peuvent pas se matérialiser à partir de rien.

« Les entreprises et les consommateurs ont encore beaucoup d’économies grâce à la pandémie et ils continuent d’acheter des biens et des services et nous n’avons pas beaucoup d’offre supplémentaire sur le marché du travail », a-t-elle indiqué.

Cependant, Mme Nguyen a souligné qu’elle surveillait la proportion de chômeurs de longue durée parmi les chômeurs. Cette catégorie de chômeurs représentait 20,6 % du chômage total en avril, comparativement à 15,6 % en février 2020, soit avant la pandémie.

Mme Nguyen a déclaré que cela mettait en évidence un problème d’inadéquation entre les compétences des personnes qui sont au chômage depuis longtemps et un marché du travail surchauffé qui recherche des travailleurs.

« Peut-être que ces travailleurs ont l’impression d’être laissés pour compte parce que partout où on regarde maintenant, on voit des rapports sur un marché du travail en surchauffe et pourtant ils ne semblent pas trouver d’emploi », a-t-elle observé.

Le chômage à un creux record au Québec

L’emploi a augmenté au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Alberta, tandis qu’il a diminué au Québec.

Quelque 27 000 emplois ont disparu au Québec, tous des emplois à temps plein, ce que Statistique Canada a attribué aux baisses dans la construction et dans les services d’enseignement. Le taux de chômage a néanmoins reculé de 0,2 point de pourcentage pour atteindre le creux record de 3,9 %.

Dans les Maritimes, le taux de chômage a fléchi au Nouveau-Brunswick de 0,7 point en avril, à 7,0 %, et de 0,5 point en Nouvelle-Écosse, à 6,0 %. Le taux est resté stable de mars à avril à l’Île-du-Prince-Édouard, à 8,1 %.

L’emploi et le taux de chômage, de 5,4 %, ont peu varié en Ontario.