Selon la Régie de l’énergie, il fallait payer en moyenne précisément 202,7 cents, un sommet, dans l’ouest de l’île de Montréal, à Dollard-des-Ormeaux et Dorval. Dans les autres secteurs touchés, les prix variaient de quelques décimales au-dessus des 2 $.

Les automobilistes de la grande région de Montréal ont eu une mauvaise surprise ce vendredi matin : de Mirabel à Salaberry-de-Valleyfield en passant par Laval, Longueuil et Le Plateau-Mont-Royal, le coût du litre d’essence a franchi la barre des 2 $.

Karim Benessaieh La Presse

Il s’agit de hausses d’environ 8 cents le litre par rapport aux prix enregistrés lundi dernier.

Seule exception notable dans la grande région montréalaise, toujours selon le relevé de la Régie de l’énergie, on a établi une moyenne de 196,9 cents dans les secteurs d’Anjou et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Selon la Régie de l’énergie, le prix minimal de l’essence pour les détaillants dans l’agglomération de Montréal est de 189,7 cents. L’essentiel de ce montant est le prix payé pour le chargement, de 132,36 cents, auquel il faut ajouter 29,20 cents en taxe d’accise fédérale et en taxe sur les carburants provinciale (TCP), ainsi que les taxes de vente.

Ailleurs au Québec, les prix de l’essence ont généralement grimpé au cours de la semaine, mais se sont maintenus sous les 2 $ le litre. C’est à Saguenay qu’on profite du meilleur prix, soit 187,9 cents.

Sur les marchés internationaux, le prix du pétrole a connu une hausse notable cette semaine. Selon Yahoo ! Finance, le cours du pétrole brut (crude) est passé de 101,57 $ US lundi à 110,88 $ US au moment d’écrire ces lignes, en hausse de 9,2 %. La guerre en Ukraine et les difficultés d’approvisionnement, notamment, ont engendré une volatilité extrême des cours du pétrole.