L’économie québécoise a entamé l’année 2022 en lion, malgré les mesures sanitaires en vigueur en janvier. Après une augmentation de 0,2 % en décembre, le Produit intérieur brut du Québec a augmenté de 0,7 % en janvier, indique mardi Statistique Canada.

Hélène Baril La Presse

Un premier trimestre vigoureux

Cette augmentation de 0,7 % affichée en janvier est supérieure aux attentes des économistes, qui s’attendaient à un ralentissement de l’économie québécoise. Le résultat de janvier est tout à fait exceptionnel, estime Hélène Bégin, économiste principale de Desjardins. « La forte croissance économique en janvier assure plutôt un premier trimestre vigoureux », a-t-elle commenté.

Au Canada, en janvier, le PIB a crû au rythme sensiblement moindre de 0,2 %.

Le secteur des services continue de souffrir

C’est encore la production de biens qui a alimenté toute la croissance du PIB en janvier, tandis que le secteur des services continuait d’être handicapé par les restrictions sanitaires.

Le secteur des services a profité de l’activité dans le commerce de gros et de détail, mais a souffert du ralentissement forcé des activités dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration (-18,7 %) et des arts, spectacles et loisirs (-16,8 %). L’activité dans ces deux secteurs est toujours inférieure de 30 % à ce qu’elle était avant la pandémie.

La fermeture des commerces le dimanche et les limites à 50 % de la capacité d’accueil ont été en vigueur jusqu’à la mi-janvier.

La production de biens mène le bal

Après une hausse de 0,4 % en décembre, la production de biens a fait un bond de 2,7 % en janvier. La construction, la fabrication et les services publics ont tiré la production de biens vers le haut.

Le secteur de la fabrication affiche une hausse de 1,5 %, qui s’explique par le dynamisme des sous-secteurs de la fabrication de matériel de transport (+4,1 %), de la fabrication de machines (+4,8 %) et de produits métalliques (+4,9 %). La catégorie générale d’activités diverses de fabrication, qui regroupe toutes les autres activités, a bondi de 16,9 %.

Une croissance annuelle de 4,9 %

Entre janvier 2021 et janvier 2022, la croissance économique du Québec s’établit à 4,9 %, selon l’Institut de la statistique du Québec. Au Canada, pour la même période, le PIB est en hausse de 3,5 %.

Depuis un an, l’économie du Québec est stimulée par le commerce de détail (+16,5 %), la fabrication (+5,5 %), le commerce de gros (+10,7 %), les services d’enseignement (+8,2 %), les services professionnels (+6,3 %) et les soins de santé (+4,8 %).

Ralentissement à retardement

La décélération de la croissance économique attendue en janvier devait quand même se manifester au cours des prochains mois, étant donné le taux d’inflation élevée et les hausses privées des taux d’intérêt. « Ce n’est que partie remise puisque la remontée en cours des taux d’intérêt devrait bientôt modérer la cadence du PIB réel au pays, et le Québec ne pourra y échapper », estime l’économiste de Desjardins.

Ce ralentissement ne devrait pas être trop marqué, selon l’économiste de la Banque Nationale, Daren King. « L’économie québécoise devrait demeurer robuste au cours de 2022, estime-t-il, parce que son marché de l’emploi est vigoureux et l’endettement des ménages inférieur au reste du pays ».