(Ottawa) L’inflation atteint un sommet au pays depuis l’introduction de la TPS en 1991.

André Dubuc La Presse

Le mois dernier, l’indice des prix à la consommation au Canada a augmenté de 6,7 % d'une année à l'autre, en hausse d'un point de pourcentage par rapport à février (+5,7 %), rapporte Statistique Canada mercredi matin. Il s'agit de la hausse la plus marquée depuis janvier 1991 (+6,9 %).

Dans un contexte marqué par la hausse des prix de l’immobilier, les goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et la guerre en Ukraine, les prix ont augmenté dans chacune des huit composantes principales de l’indice.

Essence ou pas, l’inflation se fait sentir. «Après avoir connu une hausse de 4,7 % en février, l'Indice des prix à la consommation (IPC) sans l'essence a augmenté de 5,5 % d'une année à l'autre en mars; il s'agit du rythme de croissance le plus rapide depuis 1999», souligne l’agence nationale chargée de recueillir les statistiques.

Les salaires sont aussi poussés vers le haut, mais pas autant que les prix. Il en résulte une perte du pouvoir d’achat des consommateurs. En mars, le salaire horaire moyen des employés a augmenté de 3,4 % d'une année à l'autre.

«Sur une base mensuelle, l'IPC a augmenté de 1,4 % en mars, après une hausse de 1,0 % en février. Il s'agit de la plus forte hausse depuis janvier 1991, mois au cours duquel la taxe sur les produits et services a été introduite, constate StatCan.

«Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l'IPC a augmenté de 0,9 % en mars, égalant la plus forte augmentation jamais enregistrée.»

De l’inflation tout partout

En mars, les prix de l'essence ont augmenté de 11,8 % d'un mois à l'autre, après avoir progressé de 6,9 % en février. Sur une base annuelle, les automobilistes ont déboursé 39,8 % de plus d'une année à l'autre pour l'essence.

Ceux qui chauffent au mazout sont encore plus mal pris que les conducteurs de voiture. Le mazout a augmenté de 61,0 % en mars 2022 par rapport à mars 2021. En 30 jours, son prix a bondi de 19,9 %, soit la deuxième plus forte hausse record après celle enregistrée en février 2000.

Les prix des biens durables ont augmenté de 7,3 % en un an. L'augmentation enregistrée en mars fait suite à la hausse de 4,8 % enregistrée en février et représente la hausse la plus élevée depuis février 1982.

Tout coûte plus cher, à commencer par les voitures et les meubles. Les véhicules automobiles ont augmenté de 7 % en un an, après avoir augmenté de 4,7 % en février. La rareté des semi-conducteurs poursuit ses effets détestables. Les ménages ont payé 13,7% plus cher pour meubler leur nid en mars, par rapport à mars 2021.

Quand vous passez à la caisse au supermarché, vous faites le saut ? Vous n’êtes pas le seul. Le prix des aliments achetés en magasin a bondi de près de 9 % en mars en rythme annuel. En février, c’était 7,4%. Il s'agit de la hausse annuelle la plus marquée depuis mars 2009.

Les prix des pâtes alimentaires ont augmenté de 17,8 % d'une année à l'autre en mars, donnant au « Kraft Diner » des airs de bien de luxe. Les céréales, quand vous en trouvez sur les tablettes, ne vous font pas plus économiser. Leur prix a progressé de 12,3 % d'une année à l'autre, soit le rythme de croissance des prix le plus rapide depuis juin 1990.

La Commission canadienne du lait a mis en œuvre des changements en février 2022, lesquels ont exercé une pression à la hausse sur les prix des produits laitiers et du beurre, mentionne Statistique Canada. Résultat : croissance des prix de 8,5 % en un an.

Ce n’est guère mieux du côté des services. Après deux ans de pandémie, les Canadiens ont la bougeotte. Voyages, hôtels, restos, tout coûte cher : aliments achetés au restaurant (+5,4 %) et hébergement des voyageurs (+24,4 %). Quant aux prix du transport aérien, ils ont augmenté de 8,3 % d'un mois à l'autre en mars.

La situation dans les provinces

Le Québec enregistre la même inflation que le Canada dans son ensemble, soit 6,7 %. La province la plus touchée le mois dernier est l’Île-du-Prince-Édouard à 8,9%.

«Les augmentations dans les provinces de l'Atlantique ont été principalement attribuables à la hausse des prix du mazout et autres combustibles — plus couramment utilisés pour le chauffage des domiciles dans cette région», explique l’organisme fédéral.