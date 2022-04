(Ottawa) L’excédent commercial de marchandises du pays s’est rétréci en février, les importations ayant augmenté à un rythme plus rapide que les exportations et certains passages frontaliers entre le Canada et les États-Unis ayant été bloqués par des manifestations, rapporte Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence affirme que l’excédent commercial du Canada a légèrement diminué à 2,7 milliards en février, contre 3,1 milliards révisés le mois précédent.

La baisse de l’excédent est survenue alors que les importations de marchandises ont augmenté de 3,9 % pour atteindre 56,1 milliards en février, tandis que les exportations ont augmenté plus modestement de 2,8 % pour atteindre 58,7 milliards.

Selon Statistique Canada, l’augmentation des importations fait suite à une forte baisse de 7,5 % en janvier, avec des gains enregistrés dans neuf des 11 sections de produits.

L’agence fédérale affirme que les importations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques ont augmenté de 14,3 %, potentiellement en partie à cause de l’incertitude quant à l’approvisionnement futur en métaux de la Russie.

Pendant ce temps, les exportations ont augmenté dans huit des 11 sections de produits, les produits énergétiques ayant augmenté de 7,8 % pour atteindre un record de 15,4 milliards en février.