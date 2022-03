PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS

(New York) La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé vendredi, peinant à maintenir l’élan qui l’a portée depuis deux semaines et mal orientée par de mauvais indicateurs macroéconomiques.

Agence France-Presse

Le Dow Jones a gagné 0,44 %, l’indice NASDAQ a cédé 0,16 %, et l’indice élargi S&P 500 a lui pris 0,51 %.