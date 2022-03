Le premier ministre François Legault et le ministre des Finances, Eric Girard, ont présenté leur plus récent budget, mardi, à Québec.

La décision du gouvernement Legault d’offrir 500 $ à la grande majorité des Québécois a suscité beaucoup de commentaires. Aperçu de vos réflexions sur le dernier budget du ministre des Finances, Eric Girard.

Julien Arsenault La Presse

À donner au suivant

« Quelle occasion ratée d’investir dans des logements sociaux et l’accès à des aliments de qualité pour les plus démunis. Je songe vraiment à verser cet argent [les 500 $] à une banque alimentaire, car bien que l’inflation me touche aussi, l’impact est bien plus élevé pour les personnes qui voient leur loyer et [le prix des denrées] augmenter sans cesse plus vite que leurs revenus. J’appelle ceux qui peuvent se le permettre à faire de même. »

Nicolas Lacroix

« Considérant que les 500 $ à presque tous les Québécois et Québécoises est un choix (électoraliste) et non pas équitable, je le donnerai à Centraide. »

Jean Turgeon

La générosité a ses limites

« Je ne comprends pas comment on peut évaluer qu’une personne avec un revenu de 100 000 $ par année a besoin de ces 500 $ pour payer ses factures ? Ces surplus auraient pu être offerts aux gens réellement dans le besoin. Pendant ce temps, les écoles tombent en ruine […] et on attend toujours un médecin de famille ! »

Isabelle Morin

« C’est évident qu’on achète des votes avec l’argent des contribuables, à quelques mois des élections. Que sont devenues les belles promesses d’harmoniser les règles fiscales du Québec avec celles du fédéral et de simplifier la production des déclarations d’impôt ? De rendre le système de santé plus disponible ? »

Paul J Yanni

Un petit coup de main, mais…

« C’est bon d’avoir une mesure qui aide toute la classe moyenne, mais nous serons probablement obligés de réduire nos dépenses de 10 % pour arriver à tout payer sans s’endetter. Le coût du logement est un gros problème pour tous. »

Diane (et Isabelle) Poirier

« Ils se moquent tout simplement du monde ! Que peut-on faire avec 500 $ alors que [l’électricité] me coûte 200 $ par mois ? Avec un salaire à 18 $ l’heure, on ne va pas trop loin. »

Nidbihi Karima

« Peu importe l’opinion des partis d’opposition, ce [500 $] va profiter à 6,4 millions de contribuables et non pas à une minorité. Ce n’est pas le jackpot, mais au moins, c’est une aide qui est la bienvenue. »

Pierre Bouchard

« Encore une fois de la basse politique. Le 500 $ ne servira que le prochain mois, après rien ! Au lieu de donner des services à la population, il [le gouvernement] donne pour son élection. Je suis en furie. Je suis retraité avec peu de services. C’est une insulte. »

Gabriel Daigle

Ça ne changera rien

« Maintenant, les commerces vont s’intéresser à comment aller chercher ce 3,2 milliards [le coût de la remise de 500 $] qui sera bientôt disponible. Cela serait plus sage de réduire les impôts. Les gens vont simplement dépenser leur cadeau sur des bagatelles pour ensuite continuer à se plaindre de l’inflation. »

Benoît Parent

« Vous appelez ça un budget ? Moi, j’appelle cela un “bout de jouet”, un petit morceau pour tout le monde pour être certain de se faire réélire. Pour ceux qui sont démunis, on continue de leur offrir un casse-tête. »

Benoit Vincent