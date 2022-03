Le Royaume-Uni espère un accord avec le Canada d’ici un an

(Ottawa) La ministre britannique du Commerce dit qu’elle espère que son pays pourra finaliser un accord de libre-échange officiel avec le Canada d’ici un an, maintenant que les négociations sont sur le point de commencer sérieusement.

La Presse Canadienne

La secrétaire au Commerce du Royaume-Uni, Anne-Marie Trevelyan, a présenté cette chronologie dans une entrevue avec La Presse Canadienne après son arrivée à Ottawa.

Mme Trevelyan devrait annoncer jeudi, avec son homologue canadienne Mary Ng, le début officiel des pourparlers avec le Canada.

Le Royaume-Uni et le Canada ont déjà négocié un accord commercial provisoire pour remplacer l’Accord économique et commercial global, ou AECG, que le Canada a négocié avec l’Union européenne.

La décision du Royaume-Uni de se retirer de l’UE après son référendum sur le Brexit a entraîné sa sortie de l’AECG à la fin de 2020.

Mme Trevelyan dit qu’il est essentiel que le Royaume-Uni conclue des accords avec le Canada et accède au pacte commercial de 11 pays du Pacifique connu sous le nom d’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).