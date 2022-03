On prévoit 113 millions pour « promouvoir la destination touristique québécoise » et « accompagner les régions touristiques et leurs entreprises ».

Deux secteurs particulièrement éprouvés par la pandémie, le tourisme et la culture, se partageront 508 millions pour leur relance.

Karim Benessaieh La Presse

Le premier secteur disposera de 250 millions d’ici six ans pour trois axes d’intervention. On prévoit 113 millions pour « promouvoir la destination touristique québécoise » et « accompagner les régions touristiques et leurs entreprises ». 28,6 millions sont annoncés pour encourager la pratique d’activités et de loisirs en plein air.

Enfin, 108,4 millions sont destinés directement aux entreprises touristiques afin de leur offrir un soutien financier et encourager leur relance. On veut notamment appuyer le secteur de l’hébergement, stimuler l’investissement, « préserver et augmenter » la capacité d’accueil du parc hôtelier. L’aide permet par exemple de convertir des prêts en subventions et de rembourser une partie de la taxe sur l’hébergement.

Prolonger l’aide

En culture, ce sont 258 millions sur cinq ans qui sont annoncés. « Au cours des deux dernières années, les habitudes culturelles des Québécois ont été chamboulées, principalement en raison de la fermeture des lieux de diffusion culturels », rappelle-t-on.

On prévoit 72,1 millions de dollars cette année afin de prolonger certaines mesures de soutien, notamment pour les spectacles, au « maintien » des capacités de production audiovisuelle » et au Fonds d’urgence pour les artistes et les travailleurs culturels des arts de la scène.

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) recevra 58,6 millions et le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) 78 millions pour leurs divers programmes, qui subventionneront entreprises, organismes et artisans.

9 millions sont prévus pour faire la promotion de la culture québécoise « dans le but d’inciter le public à choisir la culture québécoise et à renouer avec ses habitudes de consommation culturelle ».

On veut par ailleurs rendre permanent le crédit d’impôt pour un premier don important en culture, instauré en 2013. Environ 180 organismes culturels en profitent chaque année et ont reçu 24 millions depuis son instauration. On souhaite voir Télé-Québec continuer son virage numérique en ajoutant 2 millions par années pendant trois ans.

« Au cours des dernières années, Télé-Québec a diversifié ses plateformes et ses supports de diffusion afin de répondre à l’évolution des modes de consommation de produits audiovisuels et de rejoindre un plus grand auditoire », note-t-on.