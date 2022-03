(Québec) Le populaire programme Roulez vert sera reconduit, mais les rabais offerts aux acheteurs de véhicules électriques seront réduits, a annoncé mardi le gouvernement de François Legault lors du dépôt de son budget.

Gabriel Béland La Presse

Voici comment s’articulera, dès le premier avril prochain, la baisse des rabais maximaux offerts par l’État :

7000 $ pour les véhicules entièrement électriques neufs, plutôt que 8000 $ ;

5000 $ pour les véhicules hybrides rechargeables neufs, plutôt que 8000 $ ;

3500 $ pour les véhicules entièrement électriques d’occasion, plutôt que 4000 $.

La Coalition avenir Québec (CAQ) mise avant tout sur l’électrification des transports pour atteindre ses cibles en environnement. Elle veut diminuer la consommation de produits pétroliers de 40 % d’ici 2030 au Québec.

Le gouvernement explique cette décision par la baisse du prix relative de plusieurs voitures électriques.

« On est cohérents avec ce qu’on a toujours fait. Il faut se fier au différentiel de prix entre une voiture électrique et une voiture à essence », a expliqué le ministre des Finances, Eric Girard.

« À mesure que cet écart-là se rétrécit, on verra dans le temps les subventions baisser. Ça permet d’allouer ces sommes à d’autres projets pour réduire les gaz à effet de serre. »

Le programme Roulez vert sera par ailleurs prolongé jusqu’en 2027. Le gouvernement ne dit pas pour l’instant si d’autres modalités vont changer, comme la valeur maximale des véhicules admissibles, établie à 60 000 $.

« Zéro en environnement »

Le nouveau budget prévoit un milliard de dollars de plus sur cinq ans en environnement. Se disant peu impressionnés par cette somme, les partis d’opposition ont unanimement dénoncé le manque d’ambition de la CAQ.

« Quand la CAQ est arrivée, son budget c’était zéro en environnement. Quatre ans plus tard, on est à la même place », a dénoncé Manon Massé de Québec solidaire, qui déplore le manque d’investissements en efficacité énergétique et en transport collectif.

Le gouvernement « manque de vision » en réduisant ses subventions à l’achat de voitures électriques, estime quant à lui le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Où ira le milliard de plus en environnement sur cinq ans ? En plus de poursuivre le programme Roulez vert, cet argent servira aux plans climat des villes de Montréal et Québec.

Le gouvernement va financer l’installation de 800 bornes de recharge publiques dans la métropole dans les prochaines années, contre 95 à Québec.

Le budget prévoit aussi 100 millions de dollars sur 5 ans pour déployer la première stratégie sur l’hydrogène vert et les bioénergies, ainsi que 52 millions en subventions pour la production de biocarburants et d’huile pyrolytique.

Le libéral Marc Tanguay a dénoncé ce qu’il qualifie de manque d’ambition de la CAQ. « Il y a une course mondiale pour remplacer nos carburants par l’hydrogène vert. Au Québec on a un avantage comparatif substantiel avec l’hydroélectricité. »

« Et là on prévoit 13,3 millions cette année pour se lancer en compétition avec la France et l’Allemagne. C’est risible. »

La CAQ promet aussi 27,7 millions de dollars sur cinq ans pour déployer un programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore sur l’ensemble du territoire, qui va notamment viser le nickel.