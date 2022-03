Les ventes au détail en hausse au Canada et au Québec

(Ottawa) Les ventes au détail ont progressé de 3,2 % au Canada en janvier dernier par rapport au mois précédent pour se chiffrer à 58,9 milliards.

La Presse Canadienne

Les ventes de janvier ont crû dans 9 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 85,5 % du commerce de détail canadien.

Statistique Canada attribue une bonne partie de cette augmentation à la hausse de 5,3 % des ventes des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles. D’ailleurs, les ventes des concessionnaires d’automobiles neuves ont bondi de 5,5 % en janvier après avoir accusé un recul en décembre 2021.

C’est toutefois la croissance de 8,9 % des ventes des marchands de matériaux et de matériel et fournitures de jardinage qui a été la plus marquée en janvier.

Les magasins d’alimentation ont quant à eux connu une hausse des ventes de 2,2 %.

Statistique Canada a constaté que la part des ventes en ligne par rapport aux ventes au détail totales a reculé de 1,8 % par rapport à janvier 2021, lorsque des détaillants avaient dû fermer leurs magasins traditionnels pour réduire le magasinage en personne dans de nombreuses régions du Canada.

Par rapport à décembre dernier, les ventes au détail ont augmenté dans neuf provinces il y a deux mois. Elles ont progressé de 3,9 % au Québec, de 3,1 % en Ontario, de 7 % en Nouvelle-Écosse, de 4,4 % au Nouveau-Brunswick et de 2,8 % à l’Île-du-Prince-Édouard.