Les consommateurs ont payé plus cher pour l’essence et les produits d’épicerie en février 2022 comparativement au même mois l’année précédente.

L’inflation continue de s’accélérer au Canada, alors que l’Indice des prix à la consommation a augmenté de 5,7 % en février.

Hélène Baril La Presse

Il s’agit de la plus forte hausse depuis les 6 % enregistrés en août 1990, a fait savoir mercredi Statistique Canada. L’inflation a franchi le seuil des 5 % pour la première fois en janvier.

L’augmentation des prix en février a été généralisée. Les consommateurs ont payé plus cher pour l’essence et les produits d’épicerie en février 2022 comparativement au même mois l’année précédente. La tendance à la hausse des frais de logement s’est poursuivie, ceux-ci ayant enregistré l’augmentation d’une année à l’autre la plus prononcée depuis août 1983.

Sans l’essence, l’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 4,7 % d’une année à l’autre en février, dépassant la hausse enregistrée en janvier (+4,3 %), laquelle correspondait à la plus forte augmentation de l’indice depuis son introduction en 1999.

Au Québec, le taux d’inflation est passé de 5,1 % à 5,4 % en février.

Aux États-Unis, l’inflation a atteint 7,9 % en février.