(Washington) La Réserve fédérale américaine a entamé mardi sa réunion, au cours de laquelle elle devrait décider de commencer à relever ses taux directeurs, pour tenter de ralentir la frénésie de consommation des Américains et ainsi faire ralentir l’inflation.

Agence France-Presse

« La réunion du comité de politique monétaire (FOMC) a débuté à 9 h comme prévu », a précisé un porte-parole de la Fed.

À l’issue de cette réunion, un communiqué sera publié mercredi à 14 h, et le président de l’institution monétaire, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse à 14 h 30.

Les responsables de la puissante Réserve fédérale vont tenter d’activer les leviers à leur disposition, pour faire ralentir une inflation qui est au plus haut depuis 40 ans, tout en essayant de ne pas trop peser sur la croissance économique.

Ainsi, après avoir passé deux ans au niveau très bas de 0 à 0,25 % pour soutenir l’économie via la consommation, les taux directeurs devraient connaître une première hausse, et être ramenés soit dans une fourchette de 0,25 à 0,50 %, soit directement de 0,50 à 0,75 %, ce qui serait un mouvement inhabituellement brutal.

Jerome Powell s’était, récemment, très clairement prononcé en faveur d’une hausse de 0,25 point seulement, et non de 0,50 point directement.

Cette hausse aura pour effet de pousser les banques commerciales à proposer à leurs clients des taux d’intérêt plus élevés pour les crédits, afin de faire ralentir la consommation, et donc d’alléger la pression sur les prix. D’autant plus que les problèmes d’approvisionnement devraient durer encore des mois.

Le comité de politique monétaire dira également combien de hausses des taux il prévoit cette année et la suivante, et mettra à jour ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB), d’inflation et de chômage.

La Fed devrait également discuter du moment opportun pour entamer la réduction de son bilan, c’est-à-dire se séparer petit à petit des milliards de dollars de bons du Trésor et autres actifs qu’elle a achetés depuis mars 2020, pour soutenir le fonctionnement de l’économie.