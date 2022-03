En 2021, Montréal International a attiré des investissements directs et étrangers de l’ordre de 3,8 milliards de dollars dans le Grand Montréal, une augmentation de 69 % par rapport à 2020 et de 42 % avant la pandémie (2019).

Isabelle Massé La Presse

L’organisme calcule 100 projets et 11 550 emplois créés dont le salaire moyen s’élève à plus de 82 000 $. Plus du tiers des investissements proviennent des États-Unis, le quart de la France et 5 % de l’Asie. « Les projets proviennent de 25 pays en 2021 », précise Stéphane Paquet, PDG de Montréal International.

Au total, les entreprises étrangères ont investi dans 82 villes du Grand Montréal. Près de 18 % des investissements ont été faits dans le secteur des logiciels, 17 %, des jeux vidéo, 8 % de l’aérospatial (pour une valeur de 300 millions de dollars), 8 % en finance et 6 % dans les sciences de la vie et technologie de la santé (pour une valeur de plus de 250 millions de dollars).

« C’est incroyable, alors qu’on est en sortie de pandémie », a lancé la mairesse Valérie Plante en conférence de presse lundi matin. « Ça veut dire des jobs ! Montréal est une ville résiliente, la ville avec la meilleure relance économique au pays et la deuxième en Amérique du Nord. On est en bonne position pour la relance. Juste pour le centre-ville, on parle d’investissements de l’ordre de 1,35 milliard de dollars (NDLR : 4887 emplois créés). »

La mairesse a ajouté que si le taux de chômage était de 7,8 % en 2019, il était de 6,9 % en 2021. « On est très content de faire notre part pour la relance du centre-ville, dit Stéphane Paquet. On a dix nouveaux sièges sociaux à fort potentiel qui se sont installés à Montréal. »

Par ailleurs, Montréal International a investi beaucoup d’efforts pour que les maisons-mères de filiales déjà établies à Montréal approuvent des projets encore une fois ici. Ainsi, il y a eu 58 projets de réinvestissement en 2021, pour une valeur de 2,9 milliards, soit plus du double de 2020.

Nombre d’emplois élevés

Parallèlement, Montréal International a contribué à accueillir 1135 travailleurs internationaux en 2021. Ces gens, qui obtiennent des visas de travail temporaires rapidement, occupent des postes majoritairement en TI, en santé et en éducation.

L’administration Plante a « garanti (son) soutien à Montréal International pour trois autres années », a confirmé la mairesse, qui se réjouit que sa ville ait été choisie pour accueillir le bureau de l’Organisation internationale de normalisation de la finance durable (ISSB). « Nous souhaitons continuer à développer les innovations vertes. Un secteur fondamental pour notre administration. »