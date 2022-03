Plus de manteaux et moins de rénos

(Ottawa) Les ventes au détail ont bondi de 8,6 % au Canada en décembre dernier en comparaison au même mois de 2020, pour atteindre 60,6 milliards.

Hélène Baril La Presse

Les consommateurs canadiens ont recommencé à s’intéresser aux vêtements et aux chaussures et tournent le dos aux rénovations, si on se fie aux plus récentes statistiques sur les ventes au détail.

La fréquentation des magasins, en ligne ou en personne, a été très forte en décembre. Statistique Canada rapporte une augmentation de 8,6 % des ventes au détail comparativement au même mois en 2020.

Signe d’un retour graduel à la vie normale, les hommes comme les femmes se sont remis à acheter des vêtements et des chaussures à l’approche des Fêtes. Les ventes de la grande catégorie Vêtements ont bondi de 36,7 % par rapport à l’année précédente, en raison d’une hausse des ventes de vêtements pour femmes (+39,4 %) et pour hommes (+34 %).

Les consommateurs ont aussi acheté plus de chaussures. Les ventes totales de chaussures ont augmenté de 23,1 % et les hommes en ont acheté davantage (+27,5 %) que les femmes (+20,3 %).

Les ventes au détail ont augmenté dans toutes les grandes catégories de marchandises, à l’exception de la quincaillerie, des outils et des articles de rénovation qui affichent une baisse de 1,7 % par rapport à l’année précédente. Dans cette catégorie, ce sont les ventes de matériaux de construction et des fournitures de rénovation qui affichent la baisse la plus importante, soit -3,7 %.

Hausse des ventes d’autos usagées

Les ventes de véhicules neufs et usagés ont augmenté 8,9 % en décembre, surtout à cause des voitures usagées, qui affichent une hausse de 29,4 % et des camions légers et VUS, en hausse de 36,2 %.

Les ventes de voitures neuves ont reculé de 23,7 % par rapport à l’an dernier, mais les minicamionnettes, VUS et camions légers affichent une augmentation des ventes de 3,7 %.

La demande pour les véhicules usagés a généré une augmentation des ventes de pièces automobiles (+11,4 %) et des services de réparation (+9,3 %) au cours du dernier mois de 2021.

L’essence et les carburants affichent la plus forte hausse des ventes en décembre, soit 49,5 %, en raison de l’augmentation rapide des prix à la pompe. Le prix de l’essence a augmenté de 33,3 % en décembre 2021, après avoir bondi de 43,6 % en novembre.