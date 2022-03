La plus forte hausse en dollars, de 49,5 %, a été attribuable aux ventes de carburant pour les véhicules automobiles et de combustibles résidentiels. Sans surprise, cette augmentation a été stimulée par l’augmentation des prix à la pompe.

Hausse de 8,6 % sur un an des ventes au détail en décembre

(Ottawa) Les ventes au détail ont bondi de 8,6 % au Canada en décembre dernier en comparaison au même mois de 2020, pour atteindre 60,6 milliards.

La Presse Canadienne

L’Enquête sur les marchandises vendues au détail de Statistique Canada a observé une hausse des ventes dans 16 des 19 catégories de marchandises. La plus forte hausse en dollars, de 49,5 %, a été attribuable aux ventes de carburant pour les véhicules automobiles et de combustibles résidentiels. Sans surprise, cette augmentation a été stimulée par l’augmentation des prix à la pompe.

Les recettes tirées de la vente de véhicules automobiles, qui ont augmenté de 8,9 %, ont-elles aussi nourri la hausse des ventes au détail. Les ventes de véhicules automobiles d’occasion ont avancé de 29,4 % en décembre.

Les ventes de vêtements ont continué d’augmenter au début du temps des Fêtes, ayant affiché une hausse de 36,4 % en décembre 2021 par rapport à un an plus tôt. Les ventes de boissons gazeuses et de boissons alcoolisées ont augmenté de 5,8 % pendant la même période, surtout grâce à la hausse de 6,2 % des recettes provenant des boissons alcoolisées.

Le mois dernier, Statistique Canada rapportait que les ventes au détail de décembre dernier avaient diminué de 1,8 % par rapport à celles du mois précédent.

Selon les estimations de Statistique Canada, les ventes totales non désaisonnalisées du commerce de détail ont augmenté de 10,3 % en janvier dernier.