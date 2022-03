PHOTO DÉPARTEMENT DE L’ÉNERGIE, VIA ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) La Maison-Blanche scrute heure par heure l’évolution du marché de l’énergie alors que les prix flambent en raison de la guerre menée en Ukraine par la Russie, a souligné son conseiller économique Brian Deese vendredi, sans toutefois annoncer de nouvelles mesures.

Agence France-Presse

Le président Joe Biden avait indiqué mardi que les États-Unis allaient débloquer 30 millions de barils de pétrole provenant des réserves stratégiques afin de stabiliser le marché.

Les cours du pétrole accéléraient de nouveau leur hausse vendredi, le brut américain gagnant plus de 5 % en réaction aux inquiétudes sur l’approvisionnement en énergie en provenance de la Russie à cause des sanctions visant ce géant pétrolier et gazier.

Interrogé sur CNBC sur l’impact de la guerre en Ukraine sur l’économie américaine, Brian Deese a répondu : « la situation évolue rapidement. Et donc nous surveillons en temps réel heure par heure, jour par jour ».

« Évidemment, il y a de vraies difficultés dans un certain nombre de domaines, y compris les matières premières, et nous suivons le marché de l’énergie heure par heure », a-t-il ajouté.

Faute de pouvoir agir sur le cours du pétrole ou du gaz, l’administration Biden se concentre sur la manière d’améliorer encore la « fluidité » de la chaîne d’approvisionnement.

« Notre objectif actuel est d’essayer de poursuivre les progrès que nous avons réalisés dans la chaîne d’approvisionnement basée aux États-Unis, qui affecte de nombreuses marchandises », a-t-il expliqué.

Il a cité le fait de mettre davantage de routiers sur les routes pour décongestionner les ports et acheminer les marchandises vers les entrepôts et leurs lieux de vente. Il s’agit de rendre ce métier plus attractif, a répété M. Deese, alors que le secteur est confronté depuis des mois à des pénuries de main-d’œuvre.

Brian Deese a par ailleurs souligné la solidité de l’économie américaine après la publication vendredi des données sur les créations d’emploi et le chômage en février.

« C’est un rapport très solide. Les gains d’emplois ont été généralisés », a-t-il souligné. « Tout cela est le signe d’un marché du travail incroyablement résilient et solide ».

Au total, 678 000 emplois ont été créés le mois dernier après 481 000 le mois précédent (chiffre révisé à la hausse), selon le département du Travail. C’est bien plus que les 400 000 attendus par les analystes.