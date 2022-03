Une manifestation contre l’accord proposé entre le FMI et le gouvernement argentin avait rassemblé une foule nombreuse à Buenos Aires, en Argentine, le 8 février 2022. L’approbation des politiques macroéconomiques traduisant l’accord pourrait ne pas être une partie de plaisir pour le gouvernement argentin.

(Buenos Aires) Nouveau soupir de soulagement, profond celui-là, pour la troisième économie d’Amérique latine : après un « accord de principe » fin janvier, Argentine et FMI ont jeudi finalisé un accord détaillé sur le refinancement de la colossale dette du pays et visant à stabiliser une économie notoirement fébrile.

Philippe BERNES-LASSERRE Agence France-Presse

Après deux ans de négociations, un « pré-accord », puis cinq dernières semaines de tractations pour circonscrire le diable dans les détails, l’Argentine et le Fonds Monétaire International ont pu annoncer un accord profond, au niveau des technocrates, sur une voie économique pour les prochaines années.

L’accord scelle le modus operandi du refinancement de la dette argentine, environ 45 milliards de dollars envers l’institution multilatérale de Washington, legs d’un prêt contracté en 2018 par le précédent gouvernement argentin (centre droit) de Mauricio Macri. Un prêt record pour l’institution, et pour lequel M. Macri avait lui-même salué l’appui de l’ex-président américain Donald Trump.

Le FMI dans un communiqué, a souligné que l’accord portait sur « un programme pragmatique et réaliste, avec des politiques économiques crédibles pour renforcer la stabilité macroéconomique et relever les défis […] de l’Argentine en matière de croissance durable », « de forte inflation persistante » (50,9 % en 2021) et d’« amélioration crédible des finances publiques ».

Obtenu « après d’intenses négociations », selon l’Argentine, l’accord concrétise le préaccord annoncé fin janvier par les deux parties. Il évite à l’Argentine d’être confrontée, dès 2022, puis de nouveau en 2023, à des échéances de remboursement d’environ 19 Mds de dollars, absolument « impayables », selon Buenos Aires.

Il prévoit des remboursements étalés, après une « période de grâce » de quatre ans, de 2026 jusqu’à 2034, en contrepartie de plusieurs objectifs macroéconomiques pour l’Argentine, dont une réduction progressive de son déficit budgétaire (3 % du PIB actuellement) visant 0,9 % du PIB en 2024 (après 2,5 % en 2022, puis 1,9 % en 2023), indique pour sa part le gouvernement argentin dans un communiqué.

Le programme issu de l’accord, se félicite le gouvernement, contribue à des « conditions de stabilité nécessaires pour relever les défis structurels existants et renforcer les bases d’une croissance durable et inclusive ». L’Argentine a renoué en 2021 avec la croissance (+10,3 %) après trois ans de récession, dont un an grandement lié à la COVID-19.

L’accord doit encore être présenté au Conseil d’administration du FMI — qui a déjà été informé sur les grandes lignes — et au Parlement argentin pour approbation. La Chambre des députés devrait débuter l’examen de l’accord lundi, selon la Commission du budget.

Énergie : les hauts revenus paieront plus

Cet examen pourrait ne pas être une partie de plaisir pour le gouvernement argentin : la coalition (centre gauche) au pouvoir du président Alberto Fernandez n’est majoritaire ni au Sénat ni à la Chambre des députés, même si dans chaque instance elle constitue le groupe le plus important.

Régulièrement elle est confrontée à des manifestations de masse, de secteurs de gauche et syndicaux, réclamant que ne rien ne soit payé au Fonds et que « la dette est envers le peuple, pas le FMI ». Pas des paroles en l’air dans un pays comptant 40 % de pauvreté.

Les petits caractères de l’accord n’ont pas été communiqués jeudi, mais seront soumis aux législateurs. Mais ces derniers jours, le gouvernement a pris soin de rassurer. Le président Fernandez a assuré mardi au Parlement qu’« il n’y aura pas de réforme des retraites », « pas de réforme du droit du travail », que « les flambées de prix c’est fini », et que la discipline budgétaire « ne remettra pas en cause nos politiques de justice sociale ».

Le bât blessera bel et bien, mais en fonction des revenus, a expliqué en substance jeudi la porte-parole gouvernementale Gabriela Cerruti, en évoquant un point qui faisait obstacle : la baisse des subventions publiques, dans l’énergie en particulier, que réclamait le FMI.

L’accord, a-t-elle expliqué, prévoit « une segmentation des subventions » qui concentrera l’effort de l’État sur les plus vulnérables, et des augmentations de factures en fonction des ressources.

Reste une inconnue : la réaction de la rue — ou l’électorat — aux premières hausses de factures, et le degré de coopération de l’opposition au Parlement, avec en ligne de mire l’élection présidentielle de 2023.

De la crise de 2018 à l’accord de remboursement avec le FMI

L’Argentine était en discussion depuis deux ans avec le FMI sur les modalités de remboursement de ce prêt contracté en 2018 par le précédent gouvernement.

Le peso décroche, prêt du FMI

L’Argentine empêtrée dans sa pire crise économique depuis près de deux décennies voit sa devise fondre de près de 20 % en 45 jours entre avril et mai 2018. La Banque centrale relève son taux directeur jusqu’à 40 % et vend des devises.

Le 20 juin, ne pouvant emprunter sur les marchés, le président de centre droit Mauricio Macri conclut un accord avec le FMI prévoyant un prêt de 50 milliards de dollars moyennant une cure d’austérité.

Grève générale

Le 25, l’Argentine est paralysée par une grève générale, suivie de manifestations contre l’inflation en juillet et août.

Début septembre, nouvelles mesures d’austérité.

Le 24, M. Macri affirme qu’« il n’y a aucun risque de défaut ». Nouvelle grève le lendemain.

Prêt du FMI augmenté

Le 26, le FMI augmente son prêt, à 57 milliards de dollars. Il en versera plusieurs tranches, totalisant 44 milliards de dollars.

En avril 2019, des dizaines de milliers de manifestants réclament un nouveau cap.

Le 17, le gouvernement gèle le taux de change du peso et le prix des produits de base.

Fernandez président

Le 16 août, les agences de notation Fitch et S&P abaissent la note de l’Argentine.

Le 28, l’Argentine demande au FMI de rééchelonner sa dette.

Le 1er septembre, le gouvernement impose un contrôle des changes.

Le 27 octobre, le candidat péroniste de centre gauche Alberto Fernandez remporte la présidentielle et renonce le 26 novembre à la dernière tranche du prêt du FMI. Il assure cependant que l’Argentine veut payer sa dette extérieure, mais n’en a pas les moyens.

Mesures d’urgence

Le 24 décembre, une loi d’urgence économique prévoit une hausse d’impôts pour les classes moyennes et supérieures, des prestations sociales pour les plus défavorisés, une taxe sur les achats de devises étrangères.

L’inflation atteint 53,8 % en 2019, l’économie se contracte de 2,1 %.

Restructuration de la dette

Le 19 février 2020, le FMI estime que la dette argentine « n’est pas soutenable ».

Le 10 mars, le gouvernement autorise la restructuration de 68,8 milliards de dollars de dette publique, qui s’élève à 311 milliards de dollars (90 % du PIB).

Le 6 avril, en pleine pandémie de COVID-19, l’Argentine repousse à 2021 un remboursement de 9,8 milliards de dollars.

Le 16, le président admet que son pays est confronté à « une sorte de défaut (de paiement) virtuel ».

Accord in extremis

Le 6 mai, l’Argentine repousse le remboursement d’une partie de sa dette envers le Club de Paris, avec la « compréhension » des créanciers.

Le 22, l’Argentine entre à nouveau en défaut, le 9e de son histoire, en n’honorant pas une échéance de 500 millions de dollars de dette émise sous législation étrangère mais les négociations de restructuration se poursuivent.

Le 4 août, Buenos Aires annonce un accord in extremis pour restructurer 66 milliards de dollars de dettes.

Discussions avec le FMI

Le 26, l’Argentine débute des discussions avec le FMI pour un nouveau programme de financement, remplaçant l’emprunt de 2018.

Le 7 septembre, S&P relève la note de la dette argentine, après la restructuration de la dette extérieure.

En 2020, le PIB argentin se contracte de près de 10 %.

Mi-2021, accord avec le Club de Paris, évitant à l’Argentine un nouveau défaut de paiement.

Le 23 décembre, le FMI reconnaît la faiblesse de son programme de prêt en 2018

Accord avec le FMI

Le 28 janvier 2022, le président Fernandez annonce un préaccord « raisonnable » avec le FMI pour des facilités élargies de paiement de sa dette.

Le 3 mars, l’Argentine et le FMI annoncent avoir finalisé l’accord qui prévoit des remboursements de la dette étalés de 2026 à 2034 en contrepartie de plusieurs objectifs macroéconomiques pour l’Argentine, dont une réduction progressive de son déficit budgétaire.

L’accord doit être présenté au Conseil d’administration du FMI et au Parlement argentin pour approbation.