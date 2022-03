La Banque du Canada a officiellement commencé la lutte à l’inflation en augmentant son taux directeur de 0,25 % à 0,50 %.

Hélène Baril La Presse

Citant la croissance économique forte au Canada, la banque centrale estime qu’il est temps de commencer à hausser ses taux, malgré l’incertitude de la guerre qui sévit en Ukraine.

« L’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie est une nouvelle source majeure d’incertitude, dit le communiqué de la banque centrale. Les prix du pétrole et d’autres produits de base ont connu une hausse marquée. Cela fera monter l’inflation partout dans le monde, et les effets néfastes sur la confiance ainsi que les nouvelles perturbations de l’approvisionnement pourraient peser sur la croissance mondiale ».

La hausse était attendue, étant donné l’accélération de la hausse des prix au cours des derniers mois. L’Indice des prix à la consommation a grimpé de 5,1 % en janvier, bien au-delà de la cible de 2 % de la banque centrale. Plusieurs économistes estimaient même que la remontée des taux aurait dû commencer avant.

Le gouverneur de la banque centrale Tiff Macklem avait lui-même télégraphié la hausse à venir lors de la publication du rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada, à la fin janvier. Il faut s’attendre à plusieurs hausses de taux, avait prévenu le gouverneur.

L’économie canadienne a récupéré complètement le terrain perdu pendant la pandémie, selon les plus récentes données sur le PIB de 2021, publiées mardi par Statistique Canada. Le PIB a crû de 4,6 % en 2021, après avoir plongé de 5, 2 % en 2020.