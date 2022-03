La Banque du Canada pourrait annoncer mercredi une hausse de son taux directeur après avoir signifié son intention en ce sens il y a quelques semaines.

La Presse Canadienne

Il y a deux ans cette semaine, la banque centrale s’engageait dans une baisse des taux afin de préparer l’économie aux difficultés éventuelles causées par la pandémie de COVID-19. En mars 2020, le taux directeur a été abaissé deux fois, jusqu’à 0,25 %, le taux où il a été maintenu depuis.

L'économiste en chef de BMO Groupe financier, Douglas Porter, prévoit mercredi une hausse d’un quart de point, à 0,5 %.

À son avis, ce serait une hausse d’un point complet qui aurait un effet sur le marché immobilier au Canada. Et il faudrait une série de hausses du taux de la Banque du Canada pour que l’économie en subisse des effets importants.

Il faut habituellement attendre de six à 18 mois pour qu’une hausse du taux directeur ait un effet concret sur le taux d’inflation. En janvier, le taux annuel d’inflation s’est élevé à 5,1 % et les observateurs prévoient de nouvelles augmentations de l’inflation à cause de la hausse des prix internationaux du pétrole.