(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit ouvert mercredi à offrir des compensations financières pour les entreprises canadiennes qui seraient touchées par une nouvelle salve de sanctions contre la Russie. Le commerce avec le Canada est toutefois limité.

Mylène Crête La Presse

« Je pense que l’on comprend que c’est une situation où si on crée des sanctions sur d’autres pays, ça aura évidemment un coût chez nous, a-t-il affirmé. C’est comme ça que le commerce international fonctionne. »

Les pays du G7 s’apprêtent à imposer de nouvelles sanctions à la Russie. La vice-première ministre, Chrystia Freeland, tiendra d’ailleurs une conférence de presse en fin d’après-midi avec ses collègues à la Défense nationale et à l’Immigration, Anita Anand et Sean Fraser. Il pourrait être question de ces nouvelles sanctions, d’une nouvelle aide létale à l’Ukraine et de la levée du visa requis pour les Ukrainiens qui veulent venir se réfugier au Canada.

Le Canada et ses alliés ont déjà imposé des sanctions sans précédent à la Russie depuis le début de l’invasion en Ukraine, mais elles n’ont à ce jour pas permis de l’arrêter. Une nouvelle salve de sanctions viserait à convaincre le président Valdimir Poutine de faire marche arrière.

« Oui, il va y avoir des industries et des gens qui vont être affectés, a reconnu M. Trudeau. On va voir ce qu’on peut faire pour compenser, mais on sait aussi qu’on a des amis, des partenaires, des alliés en Europe qui, eux, vont en souffrir encore plus et notre préoccupation, c’est d’être là les uns pour les autres. »

« Les échanges commerciaux qui existent entre le Canada et la Russie sont minimes, moins de 1 % pour les importations et les exportations », a indiqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne avant la réunion du caucus libéral mercredi.

Il s’attend à ce que de nouvelles sanctions aient un impact sur le prix de l’essence, du gaz naturel et du blé.