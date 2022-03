Guerre en Ukraine

Exclure la Russie de Swift, un « casse-tête »

La France et le Canada demandent que la Russie soit exclue du système bancaire international Swift, l’Allemagne hésite et les États-Unis considèrent que c’est « une option ». Quel est cet outil très peu connu du commun des mortels qu’on présente comme « le réseau de messagerie bancaire le plus utilisé au monde » ? Quatre questions pour comprendre.