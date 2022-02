(Londres) Le Royaume-Uni signe lundi un accord commercial post-Brexit avec la Nouvelle-Zélande, a annoncé le gouvernement britannique, qui cherche à renforcer ses liens commerciaux dans la région indopacifique avec l’ambition d’intégrer le traité commercial transpacifique.

Agence France-Presse

Londres avait annoncé fin octobre un accord de principe avec Wellington et espère que ce nouveau partenariat permettra de faire grimper de près 60 % le commerce entre les deux pays.

L’opposition travailliste avait dénoncé un accord qui ne profite « qu’aux mégacorporations qui font tourner les fermes de viandes et de lait de Nouvelle-Zélande », aux dépens des fermiers britanniques.

Une rencontre est prévue lundi à Londres entre la ministre britannique du Commerce international Anne-Marie Trevelyan et son homologue néo-zélandais Damien O’Connor pour en formaliser la signature, a annoncé l’exécutif britannique dans un communiqué.

« Cet accord réduira les formalités, supprimera tous les droits de douane et facilitera l’implantation et le développement d’entreprises de services » britanniques en Nouvelle-Zélande, s’est félicitée Anne-Marie Trevelyan, citée dans le communiqué.

La relation commerciale entre les deux pays représentait 2,3 milliards de livres en 2020.

Le nouvel accord permettra notamment de lever les droits de douane qui représentent aujourd’hui « jusqu’à 10 % sur les vêtements et les chaussures, 5 % sur les autobus et jusqu’à 5 % sur les navires » ou encore certains engins de chantiers comme les bulldozers et excavatrices, selon le communiqué du gouvernement.

Le Royaume-Uni espère aussi qu’il contribuera à lui ouvrir les portes du partenariat de libre-échange transpacifique (CPTPP) et à son marché d’un demi-milliard de personnes dans 11 pays, avec un PIB conjoint de 8400 milliards de dollars en 2020.

Signé notamment par la Nouvelle-Zélande, l’Australie ou encore le Canada et le Japon, c’est le plus important pacte de libre-échange de la région. Le Royaume-Uni a formellement demandé à le rejoindre il y a un peu plus d’un an.

Le Royaume-Uni avait signé en décembre un accord de libre-échange post-Brexit avec l’Australie, par ailleurs critiqué pour un bénéfice incertain et son impact environnemental.

Depuis sa sortie de l’Union européenne, devenue réalité au 1er janvier, Londres a aussi conclu des accords commerciaux avec l’UE, le Japon, ou encore avec des pays européens non membres de l’UE, la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.