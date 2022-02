Six zones représentant près de 2000 kilomètres carrés dans une zone triangulaire appelée New York Bight étaient proposées, ce qui en faisait la plus grande superficie jamais proposée en une seule fois aux États-Unis. Ci-haut, un parc éolien au large de la côte néerlandaise.

(New York) Les enchères pour l’exploitation de six lots d’éoliennes en mer au large des côtes du New Jersey et de New York ont atteint 4,37 milliards de dollars vendredi, un record reflétant l’intérêt pour cette forme d’énergie promue par l’administration Biden.

Agence France-Presse

Six zones représentant près de 2000 kilomètres carrés (488 000 acres) dans une zone triangulaire appelée New York Bight étaient proposées, ce qui en faisait la plus grande superficie jamais proposée en une seule fois aux États-Unis.

Les montants proposés par les entreprises, dont Shell, TotalEnergies, EDF et Engie, pour avoir le droit d’exploiter ces zones et d’y installer des turbines ont rapidement dépassé les sommes déboursées lors de précédentes opérations similaires aux États-Unis.

Lors de la dernière mise aux enchères de zones en mer en 2018, les lots étaient partis à environ 1040 dollars par acre. Ils ont cette fois-ci été attribués à près de 9000 dollars par acre après trois jours et 64 tours de table. Les enchères avaient été lancées à 48,8 millions de dollars.

Le lot le plus grand a été emporté par Bight Wind Holdings pour 1,1 milliard de dollars.

Les cinq autres entreprises sont Attentive Energy (une co-entreprise entre EnBW et TotalEnergies), Atlantic Shores Offshore Wind Bight (une co-entreprise entre Shell et EDF), OW Ocean Winds East (une co-entreprise entre EDP Renewables, Engie et le fonds new-yorkais GIP), Invenergy Wind Offshore (basée à Chicago) et Mid-Atlantic Offshore Wind.

Les autorités avaient autorisé 25 sociétés à participer aux enchères.

L’opération « démontre clairement une chose : l’enthousiasme pour l’économie de l’énergie propre est indéniable et va perdurer », a commenté la ministre de l’Intérieur, Deb Haaland, dans un communiqué.

Dans le cadre de sa lutte contre le changement climatique, le gouvernement Biden s’est engagé peu après son investiture à créer les conditions pour produire 30 gigawatts d’énergie éolienne en mer d’ici 2030.

Seuls deux petits sites sont actuellement en fonctionnement dans le pays, produisant 42 mégawatts (MW).

L’administration a donné l’an dernier son feu vert à la construction de deux projets d’envergure plus importants, Vineyard Wind au large du Massachusetts (800 MW) et South Fork Wind au large de Rhode Island et de New York (130 MW).

Elle s’est aussi engagée à examiner au moins 16 projets et à tenir six autres ventes aux enchères d’ici 2025, avec notamment des zones au large des côtes des États de Caroline du Nord et du Sud et de la Californie.

Les lots attribués vendredi devraient pouvoir produire entre 5,6 et 7 gigawatts, soit de quoi alimenter près de 2 millions de foyers.

Les entreprises ayant emporté les enchères se sont engagées à respecter plusieurs conditions, dont l’emploi de travailleurs syndiqués et le respect de règles environnementales.

Elles devront aussi engager le dialogue avec les tribus amérindiennes ayant un rapport avec ces zones, avec les pêcheurs et les communautés pouvant être affectées par l’installation d’éoliennes. Les plus proches seront à 32 kilomètres au minimum des côtes.

Les enchères ne sont que le début du processus pouvant prendre plusieurs années, les entreprises devant désormais obtenir un permis puis construire les éoliennes.