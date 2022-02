(Washington) Le président américain Joe Biden a promis jeudi de puiser dans les réserves stratégiques de pétrole des États-Unis afin de soulager les Américains, inquiets de la hausse du prix des carburants.

Agence France-Presse

Washington « va relâcher des barils de brut supplémentaires si les conditions le permettent », a affirmé M. Biden soulignant que les Américains « souffraient déjà » de la hausse des prix de l’essence à la pompe.

Le président américain a aussi indiqué que les États-Unis travaillaient avec leurs alliés pour « puiser collectivement dans les réserves stratégiques des grands pays consommateurs d’énergie ».

L’administration américaine avait commencé en novembre à mettre sur le marché une certaine quantité de ses réserves stratégiques afin de juguler la hausse des prix du brut, qui a commencé avant l’intensification de la crise ukrainienne.

Rien que la semaine dernière, le gouvernement a ainsi retiré 2,4 millions de barils des stocks stratégiques pour les mettre à disposition du marché et en augmentant l’offre, tenter de faire baisser les cours, a indiqué jeudi l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les prix du pétrole ont atteint un sommet depuis 2014 dépassant jeudi en séance la barre des 100 dollars le baril.

L’annonce du président américain jeudi a clairement ralenti la hausse des cours. À 14 h 30, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril n’augmentait plus que de 2,74 % à 99,49 dollars alors qu’il gagnait plus de 7 % à 104 dollars plus tôt en journée.

À New York, la hausse du baril de West Texas Intermediate (WTI) pour échéance en avril s’assagissait à +1,16 % à 93,13 dollars contre une hausse de plus de 5 % avant le discours.