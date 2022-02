« Des risques et des incertitudes entourent les perspectives » pour l’économie américaine, « y compris ceux engendrés par les évènements géopolitiques qui se déroulent aujourd’hui », a indiqué Loretta Mester, présidente de l’antenne régionale de Cleveland de la Fed, lors d’un discours en ligne à l’Université du Delaware.

(Washington) La situation en Ukraine s’ajoute aux « risques et incertitudes » entourant l’économie américaine, a estimé jeudi une responsable de la banque centrale américaine (Fed), soulignant que l’évolution du conflit pourrait affecter le rythme auquel l’institution réduira son soutien à l’économie.

Agence France-Presse

« Des risques et des incertitudes entourent les perspectives » pour l’économie américaine, « y compris ceux engendrés par les évènements géopolitiques qui se déroulent aujourd’hui », a indiqué Loretta Mester, présidente de l’antenne régionale de Cleveland de la Fed, lors d’un discours en ligne à l’Université du Delaware.

« Les implications de l’évolution de la situation en Ukraine sur les perspectives économiques à moyen terme aux États-Unis seront également prises en compte pour déterminer le rythme approprié auquel supprimer le soutien », a ajouté ce membre votant du comité monétaire de la puissante Réserve fédérale.

Face à une inflation au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis, et qui menace désormais l’économie, la Fed s’apprête, lors de sa prochaine réunion, les 15 et 16 mars, à relever ses taux directeurs.

Ceux-ci se trouvent, depuis mars 2020, dans la fourchette basse de 0 à 0,25 %. La question est désormais de savoir si les taux seront remontés à 0,25-0,50 %, ou à 0,50-0,75 %, ce qui serait une hausse inhabituellement brutale.

Le rythme « devra être fondé sur des données », a estimé Loretta Mester.

Elle a également évoqué la réduction du bilan de la Fed, gonflé par deux années d’achats d’actifs qui ont permis à l’économie de continuer à fonctionner, et aux taux de rester bas.

« Avec près de 9000 milliards de dollars d’actifs, le bilan de la Fed est désormais environ le double de ce qu’il était avant la pandémie », a souligné la responsable.

Elle a rappelé que « la dernière fois que la Fed a entrepris un processus de réduction de la taille de son bilan, c’était après la Grande Récession » de 2008-2009, et que « le processus de réduction avait duré près de deux ans ».

« À moins d’un changement important dans l’économie, je suis favorable à ce que nous commencions à réduire bientôt la taille du bilan et à aller plus vite que nous ne l’avons fait la dernière fois », a-t-elle précisé.

Plusieurs autres responsables de la Fed ont récemment exprimé un point de vue identique.