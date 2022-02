Logements locatifs

Les loyers en hausse à Montréal

Le taux d’inoccupation des logements locatifs est resté stable à Montréal et dans le Canada en 2021, selon le Rapport sur le marché locatif, publié vendredi par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Les loyers sont en hausse de 4 % dans la région montréalaise, l’une des variations les plus fortes au pays.