(Ottawa) Les ventes au détail ont diminué au Canada de 1,8 % pour se chiffrer à 57 milliards en décembre.

La Presse Canadienne

Statistique Canada précise que les ventes des magasins de vêtements et d’accessoires vestimentaires, qui ont fléchi de 9,5 %, et celles des magasins de meubles et d’accessoires de maison, qui ont baissé de 11,3 %, ont enregistré les reculs les plus marqués.

La diminution dans huit des 11 sous-secteurs qui représentaient 62,9 % du commerce de détail a coïncidé avec la période de préoccupations liées à la propagation du variant Omicron de la COVID-19 en décembre.

Les ventes des stations-service d’essence ont diminué de 3,2 % en décembre, car le resserrement des restrictions de santé publique en réaction au variant Omicron a entraîné une baisse de la demande d’essence.

Pour la première fois en un an, Statistique Canada a observé que les ventes au détail ont reculé dans toutes les provinces en décembre. La baisse la plus marquée a été observée en Ontario, de 1,8 %, alors que le recul a été mesuré à 1,1 % au Québec.

Pour ce qui est de l’ensemble de l’année 2021, l’agence fédérale rapporte que les détaillants canadiens ont enregistré des ventes de 674 milliards, en hausse de 11,6 % par rapport à 2020, et que des augmentations ont été observées dans tous les sous-secteurs. Cette hausse est survenue à cause de la dégringolade de 2020, année au cours de laquelle les ventes au détail ont enregistré leur plus forte baisse depuis 2009.

Les ventes ont progressé dans toutes les provinces en 2021, notamment de 13 % au Québec et de 9,1 % en Ontario.

Compte tenu de l’évolution rapide de la situation économique, Statistique Canada produit des estimations anticipées des ventes au détail qui laissent supposer que les ventes ont progressé de 2,4 % le mois dernier.