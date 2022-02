(Ottawa) La Banque du Canada a annoncé vendredi que Lawrence Schembri prendrait sa retraite en juin, après avoir travaillé à la banque centrale pendant 25 ans, dont neuf en tant que sous-gouverneur.

La Presse Canadienne

De sa nomination en 2013 en tant que sous-gouverneur à 2016, il a partagé la responsabilité de la supervision des analyses et activités de la banque pour favoriser la stabilité et l’efficience du système financier.

Depuis 2016, il supervise les analyses que fait la banque de l’évolution de l’économie canadienne.

M. Schembri a joué un rôle de premier plan dans l’évolution de la réflexion de la banque sur les taux de change et la politique monétaire dans une économie ouverte, le système monétaire international et la stabilité financière mondiale et nationale, a indiqué la banque dans un communiqué.

Au cours des dernières années, il a dirigé le travail de la banque pour promouvoir les perspectives économiques et l’inclusion des peuples autochtones, notamment en tant que membre fondateur du Réseau de banques centrales pour l’inclusion des Autochtones.

Le gouverneur Tiff Macklem a remercié M. Schembri pour sa contribution au succès de la banque.

« Larry s’est dévoué pour notre institution, et pour les Canadiens, pendant plus de 25 ans », a-t-il affirmé dans un communiqué.

Après le départ de M. Schembri, le Conseil de direction de la banque centrale retournera à sa composition habituelle de six membres. Il avait été élargi par l’ancien gouverneur Mark Carney pour y inclure M. Schembri.